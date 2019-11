Wanda Fisher sotto choc dopo Vieni da Me | Ivana Spagna e la Balivo mi hanno reso

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Non credevo alle mie orecchie. Poi ho guardato di nuovo sul web la puntata di ieri dida me con Caterinae sono rimasta letteralmente senza parole. In studio c’era. Insieme miresa ridicola”, racconta a Libero in esclusiva. L’artista, che per anni è stat

weeral_it : Wanda Fisher si scaglia duramente contro Carmen Di Pietro e replica ad Ivana Spagna: 'Sto male, sono allibita' -… - GenovaOn : Wanda Fisher si scaglia duramente contro Carmen Di Pietro e replica ad Ivana Spagna: “Sto male, sono allibita”… - StraNotizie : Wanda Fisher si scaglia duramente contro Carmen Di Pietro e replica ad Ivana Spagna: 'Sto male, sono allibita'… -