Volley | Gabriele Nelli si ferma per dieci giorni | infortunio al ginocchio Fabio Ricci

Fonte : oasport

(Di martedì 12 novembre 2019)si è infortunato alsinistro ma per fortuna non è nulla di grave. L’opposto di Piacenza e della Nazionale si era fatto male nel match di campionato contro Vibo Valentia giocato domenica pomeriggio, la risonanza magnetica effettuata ieri dal dottore Umberto De Joannon non ha evidenziato lesioni a livello osseo e dunque il giocatore dovrà sottoporsi soltanto ad alcunidi riposo per poi tornare pienamente a disposizione di coach Andrea Gardini. Il 25enne salterà quasi sicuramente le prossime due partite di SuperLega contro Trento (domani sera) e contro Monza (domenica 17 novembre), da valutare invece il da farsi per la contesa contro Perugia del 20 novembre mentre quasi sicuramente sarà arruolabile per Piacenza-Padova del 28 novembre.è invece stato operato a Perugia, il centrale della Sir Safety Conad si è sottoposto a un intervento di ...