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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19 | 45 Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:45 (Di martedì 12 novembre 2019) Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO MOLTO COMPLICATO PER GLI AUTOMOBILISTI A CAUSA DEL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO GRAN PARTE DELLA Regione; A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO IL BOLLETTINO DI ALLERTA METEO EMESSO DALLA PROTEZIONE CIVILE, VALIDO ANCHE PER LA GIORNATA DI DOMANI 13 NOVEMBRE. PROPRIO A CAUSA DI ALLAGAMENTI RACOMANDIAMO PRUDENZA A CHI PERCORRE LA SR213 FLACCA, ALL’ALTEZZA DELLA GALLERIA TREPANI, SIAMO AL KM 18 TRA LE LOCALITÀ DI SPERLONGA E GAETA. SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VALLE MARINA NELLE DUE DIREZIONI, CI TROVIAMO NEL TRATTO TRA TERRACINA E FONDI. SUL RACCORDO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. SULLA ...
Fonte : romadailynews

twitterdemian_yexil : RT @GiustinaLina: ++RAGGI CHE ABBAGLIANO LA CAPITALE++ Rastrelliere per biciclette al posto della sosta selvaggia: grazie Virginia Raggi p… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 12 NOVEMBRE 2019 ORE 19:35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

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