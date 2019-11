Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DEL POMERIGGIO FORTEMENTE CARATTERIZZATE DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIOTRE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ, A RISPETTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE EVITANDO BRU SCHE FRENATE. A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI EMESSO UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRIME ORE DEL POMERIGGIO FORTEMENTE CARATTERIZZATA DAL MALTEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIOTRE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ, A RISPETTARE LA DISTANZA DAL VEICOLO CHE VI PROCEDE EVITANDO BRISCHE FRENATE. A PROPOSITO DI MALTEMPO, LA PROTEZIONE CIVILE HA INFATTI EMESSO UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE -SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO -SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA -SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME -SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA PISANA SULLA CASSIA IL TRAFFICO E RALLENTATO NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE -SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTE ROTONDO SCALO -SULLA TIBURTINA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SUL’A1 Roma-FIRENZE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA TIBURTINA E L’A24 Roma-TERAMO E ALL’ALTEZZA DI PRENESTINA, MENTRE IN INTERNA VI SONO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-FIRENZE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE DI FIRENZE PASSIAMO AL RACCORDO, DOVE VI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDNETE CHE CAUSAVA DISAGANIA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTRENA VI SONO RALLENTAMETNI E CODE TRA VIA DELLA PISANA E PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO A CAUSA DI UN INCIDNETE TRA IL RCCORDO E TOLGIATTI IN DIREIZONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRWECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISCAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SPOSTANDOCI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDNETE PROVOCA CODE TRA CASILINA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA CASSAI UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE COMUNQUE VISTA LA SITUAZIONE DI MALTEMPO CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA Regione, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E SALARIA. CODE SEMPRE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E BUFALOTTA, IN INTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA Regione, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI. INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E BUFALOTTA, IN INTERNA DISAGI TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI, MENTRE PIU’AVANTI CODE ...