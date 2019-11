Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTRENA VI SONO RALLENTAMETNI E CODE TRA VIA DELLA PISANA E PONTINA E TRA CASILINA E TIBURTINA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO A CAUSA DI UN INCIDNETE TRA IL RCCORDO E TOLGIATTI IN DIREIZONE DEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRWECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISCAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SPOSTANDOCI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 12 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDNETE PROVOCA CODE TRA CASILINA E APPIA SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SULLA CASSAI UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN VIA DI NORMALIZZAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. PRESTARE ATTENZIONE COMUNQUE VISTA LA SITUAZIONE DI MALTEMPO CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BUFALOTTA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA Regione, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IL TRAFFICO RESTA CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E SALARIA. CODE SEMPRE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E BUFALOTTA, IN INTERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI MALTEMPO SU TUTTA LA Regione, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI. INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE ANCHE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E BUFALOTTA, IN INTERNA DISAGI TRA LA CASSIA VEIENTANA E SETTEBAGNI, MENTRE PIU’AVANTI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO DI MALTEMPO, CHE PROSEGUIRA’ ANCHE NELLA GIORNATA DI DOMANI. INIZIAMO CON LA VIABILITA’ SUL RACCORDO ANULARE, DOVE PERMANGONO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA NOMENTANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, MENTRE PIU’AVANTI CODE PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO. INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE Roma NORD, PIU’AVANTI CODE A TRATTI TRA LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE DI TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO. SULLA NETTUNENSE SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE, DOVE SI REGISTRANO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E L’APPIA, FORTI RALLENTAMENTI ANCHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO, ANCHE PER MALTEMPO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA TERRITORIO. CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE SUL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, A CAUSA DELLA CHIUSURA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO, ANCHE A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO DI OGGI, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE. UN INCIDENTE PROVOCA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A2, TRA TANGENZIALE EST E TOGLIATTI IN DIREZIONE GRA. SEMPRE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTO URBANO, IL TRAFFICO RESTA BLOCCATO TRA PORTONACCIO E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA POMEZIA E CINQUE PODERI IN DIREZIONE LATINA. SEMPRE SULLA PONTINA MA PIU’ A NORD CODE TRA RACCORDO ANULARE E CASTEL RomaNO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE CAUSA INCIDENTE SI REGISTRANO CODE SULLA CASSIA, TRA LE USCITE CESANO E CAMPAGNANO, IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA COMPLICATA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL NODO A24/TANGEZIALE EST PER ALLAGAMENTO; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA Roma EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E PERCORRERE LA TIBURTINA. SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 11 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, È STATO CHIUSO IL NODO A24/TANGEZIALE EST; TRAFFICO BLOCCATO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE. PER CHI PROVIENE DA Roma EST ED È DIRETTO VERSO IL CENTRO, DUNQUE, SI CONSIGLIA DI USCIRE SUL RACCORDO E ...