Vettel e Leclerc | pista pazza e divertente | in Brasile per fare bene

Charles Leclerc e Sebastian Vettel : quanto guadagnano i piloti della Ferrari? Grande differenza di stipendio : ma le gerarchie… : Il Mondiale 2019 di F1 volge al termine e i giochi sono fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Sesto sigillo per il britannico e la scuderia di Brackley, che confermano il loro status di riferimento nel Circus. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend ad Austin (Stati Uniti), ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha ...

Formula 1 – Irvine distrugge Vettel per ‘premiare’ Leclerc : “Seb non merita di essere un quattro volte campione del mondo” : Eddie Irvine non ha dubbi e non cambia idea: il parere dell’ex pilota di Formula 1 distrugge letteralmente Vettel La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare, anche se Hamilton è stato incoronato campione del mondo per la sesta volta in carriera domenica scorsa ad Austin, mancano ancora 2 gare per chiudere del tutto i giochi. Intanto la situazione in casa Ferrari fa discutere, dopo una stagione deludente, senza troppi successi e ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per il terzo posto nel Mondiale e per la supremazia in Ferrari. Chi avrà la meglio? : Mancano due gare al termine del Mondiale F1 2019, si tornerà in pista il 17 novembre in Brasile e poi spazio alla grande chiusura del 1° dicembre ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton si è già laureato Campione del Mondo conquistando così il sesto titolo iridato in carriera, il compagno di squadra Valtteri Bottas si è matematicamente garantito il secondo posto grazie al successo negli USA: doppietta Mercedes grazie al britannico e al finlandese che sono ...

F1 - Eddie Irvine attacca Vettel : “Non è un degno Campione del Mondo - la Ferrari deve puntare su Leclerc” : Sebastian Vettel si sta rendendo protagonista di una stagione un po’ complicata con la Ferrari, ha vinto soltanto una gara (GP di Singapore) ed è quinto nella classifica del Mondiale piloti dopo il ritiro forzato nel GP degli USA a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra. Il quattro volte Campione del Mondo di F1 cercherà di lottare con Charles Leclerc e Max Verstappen negli ultimi due appuntamenti stagionali ...

F1 - la classifica 2019 degli stipendi : quanti soldi guadagnano i piloti? Lewis Hamilton ricchissimo - Vettel in scia - Leclerc distaccato : Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo di Formula Uno per la sesta volta in carriera, il britannico ha conquistato il titolo iridato al termine del GP degli USA concluso al secondo posto alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas e ha compiuto un ulteriore passo nella storia della categoria automobilistica più importante. Il 34enne si è spinto infatti a una solo lunghezza dal record di trionfi di Michael Schumacher, la caccia ...

Formula 1 - Hamilton sbircia in casa Ferrari : “Vettel ha sopportato situazioni difficili. Leclerc? E’ il futuro” : Il britannico ha parlato dei due piloti della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista su entrambi E’ tempo di godersi la vittoria del sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton, riuscito a chiudere i giochi ad Austin con il secondo posto ottenuto dietro Valtteri Bottas. Lapresse Festeggiamenti ma anche qualche dichiarazione importante per il britannico, che è tornato a soffermarsi sui propri colleghi della Ferrari. Intervistato ...

VIDEO F1 - GP USA 2019 : il team radio della Ferrari a Charles Leclerc dopo il guasto tecnico accusato da Vettel : Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019 si è complicato già nel primo giro per la Ferrari con gli enormi problemi di sottosterzo accusati da Sebastian Vettel. Il tedesco ha fatto molta fatica dalle prime curve retrocedendo dalla seconda piazza in griglia alla settima anche alle spalle di Ricciardo e Norris. Pochi giri più tardi Vettel si è ritirato per un cedimento improvviso della sospensione posteriore destra accendendo così un ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica gara. Bottas vince - Hamilton Campione del Mondo. Leclerc 4° - Vettel ritirato : Valtteri Bottas ha vinto il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes si è imposto ad Austin battendo Lewis Hamilton che si è laureato Campione del Mondo per la sesta volta in carriera. Ferrari completamente assente: Sebastian Vettel si è ritirato a causa di un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra durante l’ottavo giro mentre era in settima posizione, Charles Leclerc ha chiuso ...

F1 - GP USA 2019 : gara rovente - cinque piloti per la vittoria. Vettel insidia Bottas - Leclerc e Hamilton devono rimontare : Una lotta serratissima tra cinque piloti, cinque uomini in lizza per la vittoria e un pronostico incertissimo per una gara aperta a qualsiasi risultato. Così si presenta il GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che si correrà oggi (ore 20.10 italiane) sul circuito di Austin. Un tracciato impegnativo ed esigente caratterizzato da un arduo settore misto e da un rettilineo in salita che metterà a dura prova tutte le vetture e che ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Stati Uniti 2019 : Valtteri Bottas centra la pole! Vettel - Verstappen e Leclerc beffati per pochi millesimi : Si ferma a sei il filotto di pole position consecutive della Ferrari. Ci pensa Valtteri Bottas (Mercedes) a spezzare questa serie, con il miglior tempo nel corso delle Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno. Il finlandese, che era reduce da un inizio di weekend tutt’altro che brillante, stampa il nuovo record della pista, 1:32.029, e centra l’11esima partenza al palo della sua carriera. Per le Frecce ...

Griglia di partenza F1 - GP Usa 2019 : risultato e classifica qualifiche. Bottas in pole davanti a Vettel - Leclerc 4° ed Hamilton 5° : Le qualifiche del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1, hanno regalato tantissime emozioni agli appassionati, presenti in circuito e davanti agli schermi televisivi. La pole position è stata conquistata dal finlandese della Mercedes Valtteri Bottas che, di appena 12 millesimi, ha preceduto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. In seconda fila l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il monegasco della Rossa Charles ...

F1 - Risultato FP3 GP Usa 2019 : Verstappen e Vettel vicinissimi - Charles Leclerc fermo per un problema al motore! : Max Verstappen si conferma in grande spolvero ad Austin e si aggiudica la terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2019, terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il talentuoso olandese classe 1997 ha firmato il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica con gomme morbide in 1’33″305 mettendo in evidenza un ottimo feeling con la Red Bull sul tracciato texano. Il figlio ...

