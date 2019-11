Venezia | notte con l' acqua alla gola Peggio del previsto | marea già a 187 cm

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla dalla mezzanotte di oggi : In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l’Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla dalla mezzanotte di oggi sembra essere il primo su Meteo Web.