Venezia | nel centro storico prevista piena di 170 centimetri | la peggiore acqua alta dal

Venezia - allarme acqua alta : 70 centimetri nella Basilica di San Marco : Michele Di Lollo Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, invia gli ispettori. Intanto ingenti danni ai marmi, ai mattoni e alle colonne dello storico edificio Un dramma quello che di tanto in tanto colpisce la perla della laguna. L’acqua alta, arrivata a quota 130 centimetri, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico di Venezia e gran parte di Piazza San Marco, uno dei punti più bassi della città, ancora ...

Italia nell’occhio del ciclone - acqua alta a Venezia : Si e' fermato a 127 centimetri alle ore 10.20, alla stazione di rilevamento di Punta della Salute, il picco di marea registrato stamani sulla laguna di Venezia. La circostanza, riferisce il Centro maree del Comune, e' stata causata dal ritardo della perturbazione, che ha mitigato l'effetto dei venti di scirocco e dell'onda di 'Sessa' nel mare Adriatico. Il massimo registrato in mare e' stato di 137 centimetri. Restano comunque confermate le ...

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Venezia : Camera Commercio - 84 studenti in alternanza nelle imprese artigiane (2) : (Adnkronos) - Tra i mestieri documentati dai ragazzi quelli di un cantiere nautico, saloni di acconciatura, attività di ristorazione, meccanici, estetiste, lavanderie, impiantistica, metalmeccanica e lavorazione del legno. “I recenti dati sull’occupazione ci dicono che circa il 70% delle assunzioni

Venezia : Camera Commercio - 84 studenti in alternanza nelle imprese artigiane : Venezia, 5 nov. (Adnkronos) - Sono in totale 84 gli studenti dell’area metropolitana di Venezia che durante l’anno scolastico 2018/2019 hanno partecipato al progetto 'La generazione z racconta il futuro dell'artigianato' promosso da Camera di Commercio di Venezia Rovigo in partnership con Confartigi

Venezia - 19enne in coma dopo incidente : il papà Franco Antonello ha ispirato Salvatores : Il ragazzo finito in coma dopo il tragico incidente a Musile di Piave (lungo la Treviso Mare) è Alberto Antonello. Il 19enne - che si è schiantato la notte di Halloween - è il secondogenito di Franco Antonello, l'imprenditore che ha dedicato la sua vita al figlio autistico Andrea. La loro storia ha ispirato prima un romanzo e poi il film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore". Il ritiro della patente, la festa e lo schianto Giovedì ...

Venezia - 19enne in coma è figlio di Franco Antonello : papà che si è dedicato al figlio autistico : Il 19enne in coma dopo essere stato coinvolto nello schianto di Musile di Piave, dove è morta la 18enne Giulia Zandarin, è figlio di Franco Antonello, l'imprenditore veneto che ha dedicato tutta la sua vita all'altro figlio affetto da autismo, Andrea, e la cui storia ha ispirato il romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" e il film di Gabriele Salvatores, "Tutto il mio folle amore".Continua a leggere

Schianto in auto dopo discoteca nel Veneziano : lei muore - lui in coma : Una ragazza di 18 anni morta nello Schianto dell'auto finita nel fossato, il fidanzato di 19 anni, che guidava, ferito in modo gravissimo, portato in coma all'ospedale. Tutto dopo una nottata in discoteca, nonostante poche ore prima la polizia avesse sequestrato la patente al ragazzo. È successo a Musile di Piave, nel Veneziano. Il sequestro della patente Poco prima della tragedia gli agenti della polizia, durante un controllo stradale, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : sfida in alta quota - in programma nella 5a giornata - tra Venezia e San Martino di Lupari : Inizia domani (sabato 2 novembre), con un anticipo che si svolgerà alle 21.00, la 5a giornata di Serie A 2019-2020 di Basket femminile. Ad aprire le danze sarà il match tra Limonta Sport Costa Masnaga e Della Fiore Broni. Le padrone di casa, fanalino di coda a quota zero punti, cercano il primo successo stagionale contro un team che, invece, è stato capace di centrare già due vittorie. Cinque, invece, le partite che si terranno ...

Venezia : i gondolieri sub recuperano oltre 2 - 5 tonnellate di rifiuti : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - Solo quest'anno hanno recuperato oltre 2,5 tonnellate di rifiuti, spesso non riciclabili, che giacevano da tempo sotto acqua, adagiati sui fondali dei canali e rii: sono i gondolieri sub dell’associazione di categoria gondolieri di Venezia, protagonisti, tra febbraio e

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia cerca il riscatto - dopo la debacle nel derby veneto - contro i francesi del Limoges : Torna in campo domani alle 20.45 la Reyer Venezia, in cerca di riscatto in EuroCup dopo la sorprendente sconfitta al Palaverde di Villorba, nel derby veneto, contro la De Longhi Treviso. I campioni d’Italia dovranno vedersela contro i francesi del Limoges, unica squadra transalpina, nella storia, ad aver vinto l’Eurolega (proprio contro Treviso). Gli antichi fasti, però, sono lontani. Il sodalizio della Nuova Aquitania, infatti, non ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “16mln euro per 75 cantieri nel post Vaia” : “Grazie ai ribassi d’asta sugli interventi già avviati, entro fine anno saranno disponibili quasi 16 milioni di euro per finanziare ulteriori 75 cantieri, distribuiti in 44 Comuni della regione, per ripristinare strutture e infrastrutture danneggiate un anno fa dalla tempesta Vaia”. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, sottolineando, con questo dato, l’efficacia ...

Venezia - Sara morta a 29 anni nello schianto in moto : il fidanzato alla guida aveva bevuto : Il giovane di 26 anni che nello stesso impatto ha riportalo solo lievi fratture ora è indagato dalla Procura per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Dai controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge.Continua a leggere