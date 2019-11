Venezia, allarme acqua alta a San Marco

L'marea ha già raggiunto alle ore 8 il livello di un metro sopra il medio mare a, 70 centimetri nella basilica di San. Eolie isolate, un 'fiume' di pomice in strada a Lipari. Una tromba d'aria ha colpito il Metapontino,la zona jonica lucana,in provincia di Matera: una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione.Il maltempo già ieri aveva portato alla chiusura delle scuole disposta dai sindaci in diversi comuni, tra i quali Matera.(Di martedì 12 novembre 2019)