Fonte : ilgiornale

(Di martedì 12 novembre 2019) Michele Di Lollo Il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, invia gli ispettori. Intanto ingenti danni ai marmi, ai mattoni e alle colonne dello storico edificio Un dramma quello che di tanto in tanto colpisce la perla della laguna. L’, arrivata a quota 130, che ha invaso poco meno del 50 per cento del centro storico die gran parte di Piazza San, uno dei punti più bassi della città, ancora una volta non ha risparmiato la. “L’ha invaso l’atrio con 70di altezza che sicuramente produrranno danni ai materiali lapidei: mattoni e alle colonne dello storico edificio”, spiega all'Adnkronos l’ingegner Pierpaolo Campostrini della Procuratoria di San. “Noi abbiamo messo in atto un sistema di valvole e di pompe che protegge lafino ad acque alte di 80, ma poco possiamo contro acque alte di ...

nuova_venezia : AGGIORNAMENTO/ Venezia, allarme acqua alta eccezionale: 145 centimetri - repubblica : Venezia, allarme acqua alta: 70 centimetri nella Basilica di San Marco [aggiornamento delle 13:03] - greenbeltsal : RT @nuova_venezia: AGGIORNAMENTO/ Venezia, allarme acqua alta eccezionale: 145 centimetri -