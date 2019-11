Usa | l’ex presidente Carter ricoverato per un’operazione alla testa

Manfredonia - l’ex sindaco assolto dall’accUsa di aver sostenuto “esami truccati” grazie a un professore dell’università di Pescara : Il fatto non sussiste. Né corruzione né peculato e nemmeno falso. Tutti assolti i tre imputati, giudicati con il rito ordinario dal tribunale di Pescara, nell’ambito del processo sui presunti esami truccati all’università D’Annunzio di Pescara. Tra loro l’ex sindaco dem di Manfredonia Angelo Riccardi, oltre all’imprenditore foggiano Michele D’Alba e a Joelle Toitou, ex compagna del docente universitario Luigi Panzone, che invece per la stessa ...

Roman Polanski - l’ex attrice Valentine Monnier lo accUsa di stupro in una lettera a Le Parisien : “Mi ha violentata nella sua casa in montagna” : Lo ha reso pubblico con una lettera al quotidiano Le Parisien, dopo 44 anni dall’accaduto: “Nel 1975 sono stata violentata da Roman Polanski“. A scriverlo è l’ex modella e attrice francese, Valentine Monnier, che così lancia una nuova accusa di stupro nei confronti del regista. Nel testo pubblicato dal quotidiano transalpino, la donna afferma anche di aver parlato di questo episodio anche con Brigitte Macron, con il ...

ArcelorMittal conferma addio all’ex Ilva - Conte : “Inaccettabili 5mila esuberi - scudo non è la caUsa” : Durante la conferenza stampa di questa sera il presidente del Consiglio Conte ha dato conto dell'incontro con i vertici di ArcelorMittal: "L'azienda ci chiede 5.000 esuberi e per noi è un dramma sociale inaccettabile. Vogliamo mantenere aperto il tavolo". Domani il governo convocherà i sindacati.Continua a leggere

Le Iene Show 2019 scherzo all’ex madre natura Paola Di Benedetto accUsata di furto in un negozio (video) : Le Iene Show 2019 scherzo a Paola Di Benedetto ex madre natura accusata di furto in un negozio, sulla scia del caso Marco Carta (video) Nuova puntata de Le Iene in onda su Italia 1 martedì 5 novembre. Tra le varie video inchieste e servizi di vario tipo c’è sempre modo di infilare uno scherzo a qualche vittima vip inconsapevole un modo da un lato per mettere alla berlina vip (o presunti tali) e dall’altra di alleggerire il tono di ...

Ciclismo – L’Uci licenzia Magnè : l’ex pistard accUsato di mobbing - “regno del terrore” nei suoi uffici : licenziato Magnè: l’Uci non ha potuto far altro che allontanare l’ex direttore sportivo licenziamento shock all’interno dell’UCI: l’unione ciclista internazionale ha deciso di ‘far fuori’ il ds del Centro mondiale di Ciclismo di Aigle, in Svizzera. Magnè, ex pistard, è accusato di mobbing e pressioni psicologiche verso i dipendenti. L’ex direttore sportivo avrebbe creato addirittura “un ...

VIDEO Davide Valsecchi - GP Usa 2019 : l’ex-pilota si trasforma in ‘uomo cannone’ : Nel corso della giornata del venerdì del GP degli USA 2019, tappa del Mondiale di F1, tra le due sessioni di prove libere c’è anche spazio per il grande spettacolo, in perfetto stile americano. Di seguito il VIDEO che mostra l’ex pilota Davide Valsecchi in versione uomo-cannone tra le sessioni di libere del GP degli USA 2019 per il Mondiale di F1. VIDEO Davide Valsecchi UOMO CANNONE GP USA F1 2019 Clicca qui per ...

È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex giudice Francesco Bellomo - accUsato di stalking e violenza privata su 4 studentesse : rimane indagato a Bari : È stata archiviata l’inchiesta della procura di Milano sull’ex consigliere di stato Francesco Bellomo, che era accusato di stalking e violenza privata ai danni di quattro studentesse della scuola di preparazione alla magistratura “Diritto e scienza”, e il cui caso era diventato

Trapani - donna scomparsa da mesi : arrestato l’ex compagno con l’accUsa di omicidio : Angela Stefano, 48 anni, era scomparsa dal 5 febbraio scorso a Salemi (Trapani). Dopo mesi, le indagini sul suo caso sono arrivate a una svolta: i carabinieri hanno arrestato l’ex compagno della donna Vincenzo Caradonna, 47 anni: è accusato di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere e detenzione di ordigni esplosivi. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Marsala, su richiesta della procura della Repubblica. Inizialmente, ...

Felice Maniero arrestato grazie alla legge Codice rosso - l’ex boss accUsato di maltrattamenti : l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. Ora è in carcere a Bergamo. L’arresto – come riporta Il Giornale di Brescia – è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che ...

SiracUsa - l’ex provincia non paga : 650 studenti a rischio sfratto dalla scuola : L'Istituto di Istruzione secondaria "Michelangelo Bartolo" di Pachino, in provincia di Siracusa, potrebbe essere "sfrattato" a causa della morosità e del dissesto dell'ex provincia di Siracusa (oggi Libero consorzio di Comuni). Gli studenti: "Non permetteremo di toglierci il diritto allo studio".Continua a leggere

L’ex calciatore Paul Gascoigne è stato scagionato dall’accUsa di molestie sessuali : L’ex calciatore britannico Paul Gascoigne è stato scagionato dalle accuse di aver costretto una donna a baciarlo mentre si trovavano su un treno diretto da York a Newcastle, nel 2018. Gascoigne, che ha 52 anni, ha raccontato in tribunale di aver

Paolo Bonaiuti è morto : malattia e caUsa morte. Chi era l’ex portavoce di FI : Paolo Bonaiuti è morto: malattia e causa morte. Chi era l’ex portavoce di FI Lo storico portavoce di Silvio Berlusconi, ex giornalista e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei governi Berlusconi Paolo Bonaiuti è morto nella giornata di mercoledì 16 ottobre 2019 a causa di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Aveva 79 anni. Questa è dunque l’occasione ideale per andare a scoprire chi era Paolo Bonaiuti, ripercorrendo ...

Presunte molestie all’ex segretaria - gli accUsatori di Carlo Sangalli indagati per estorsione I protagonisti : Confcommercio, le Presunte molestie all’ex segretaria. «Il presidente vittima di una trama per farlo dimettere»

L’ex ambasciatore Usa in Ucraina : ?«Trump ha chiesto la mia testa» : Yovanovitch, diplomatica di carriera, ha testimoniato a porte chiuse in Parlamento, sfidando apertamente il presidente che sta cercando di boicottare l’inchiesta sull’Ucraina