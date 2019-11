Upas | trama puntata del 12 novembre | Aldo scopre che è stato Jacopo ad investirlo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 12 novembre 2019) Un posto al sole, la soap opera ambientata interamente a Napoli, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai3. Le anticipazioni dellain onda martedì 12svelano cheLeone finalmente scoprirà chi èveramente a. Angela sarà molto in ansia per via della nuova maestra di sua figlia Bianca, mentre Bice proseguirà il suo piano contro Cinzia Maiori per aiutare Mariella e Guido. Infine Giulia (Marina Tagliaferri) apparirà sempre più coinvolta nella sua nuova conoscenza con il suo nuovo corteggiatore Marcello.la verità Scendendo nei dettagli, Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) apparirà sempre più in ansia per le sorti di Diego, tratto in arresto per un reato che, a tutti gli effetti, non ha mai commesso., invece, dopo aver preso la decisione di comunicare alla moglie Delia che vuole il divorzio, farà una scoperta davvero sconvolgente ...

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dall'11 al 15 novembre 2019 *KlausMary* #upas #soap https:… - ReignOfTheSerie : L’angolo della soap – Un Posto al Sole: trama settimanale dall'11 al 15 novembre 2019 *KlausMary* #upas #soap - infoitcultura : Upas, anticipazioni trama 11 novembre: Aldo comunica a Delia che vuole divorziare -