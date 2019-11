Una nave italiana è stata attaccata dai pirati nel Golfo del Messico

Rimane vedova - vende casa e decide di vedere il mondo e vivere su Una nave da crociera : Una donna davvero originale Lee Wachtstetter che a 74 anni è rimasta vedova e ha preso un’incredibile decisione: ha venduto la sua casa e ha iniziato a vivere su nave da crociera girando il mondo. Questa vita, lei ormai la fa da 12 anni e non si è affatto pentita, anzie è felicissima di come trascorre la sua esistenza avendo ormai girato quasi tutto il mondo. La donna, che tutti conoscono con il sopannome di “Mama Lee”, dodici anni fa ...

Un tribUnale del Marocco ha confermato in appello la condanna a morte contro tre uomini per l’omicidio - avvenuto a fine 2018 - di due turiste scandinave : Un tribunale del Marocco ha confermato in appello la condanna a morte contro tre uomini accusati dell’omicidio, avvenuto a fine 2018, di due turiste scandinave: la 24enne danese Louisa Vesterager Jespersen e la 28enne norvegese Maren Ueland. Le due turiste

Una nave di pattuglia giapponese e un peschereccio nordcoreano si sono scontrati lunedì mattina : lunedì mattina una nave di pattuglia dell’agenzia della Pesca giapponese, un ente del ministero della Pesca, si è scontrata con un peschereccio nordcoreano nel mare tra il Giappone e la penisola coreana: 20 pescatori nordcoreani sono finiti in acqua ma sono

Banksy apre un negozio a Londra : il ricavato a Una nave per il salvataggio di migranti : L'artista, nel pieno di una controversia legale con una società che intende commercializzare biglietti d'auguri col suo nome, ha deciso di aprire uno shop a Londra con le sue opere. Sarà aperto quindici giorni e i prodotti saranno acquistabili solo on line. Il ricavato finanzierà l'acquisto di una nave di salvataggio per migranti.Continua a leggere

Caso nave Gregoretti - pm chiede archiviazione - ma per Salvini deciderà il TribUnale dei ministri : La decisione entro i prossimi 90 giorni. Lo scorso gennaio la sezione specializzata per i reati dei componenti del Governo aveva chiesto l'autorizzazione a procedere per l'analogo Caso della Diciotti

SpaceX vuole comprare Una comunità del Texas per continuare a sviluppare l’astronave che ci porterà su Marte : SpaceX vuole comprare le proprietà dei residenti di una comunità a pochi chilometri di distanza dal sito di lancio di Starhopper nel sud del Texas. I voli di Starhopper sono finiti in prima pagina durante l’estate quando il prototipo di razzo si è sollevato fino a circa 150 metri di altitudine. Starhopper si accorda perfettamente con i piani di esplorazione di Marte di SpaceX, visto che dovrebbe essere il prototipo del veicolo Starship con cui ...

Due ufficiali italiani sono stati rinviati a giudizio nell’ambito delle indagini per il naufragio di Una nave di migranti avvenuto nell’ottobre 2013 - nel quale morirono 268 persone : Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio Leopoldo Manna e Luca Licciardi nell’ambito delle indagini per il naufragio di una nave di migranti siriani dell’ottobre 2013, nel quale morirono 268 persone. Manna è l’ufficiale responsabile della sala

Ci sono almeno 36 dispersi a causa del naufragio di Una nave nella Repubblica Democratica del Congo : almeno 36 persone risultano disperse in seguito al naufragio di una nave avvenuto tra sabato e domenica sul fiume Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. La nave, che era partita dal distretto di Mai Ndombe, nel nordovest del paese, è naufragata nei