Una domenica con la bomba | a Brindisi scatta il piano per evacuare 50mila persone

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 : Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle puntate in onda la seconda settimana del mese di novembre.

Domenica In - Mara Venier durante un’intervista a Christian De Sica ammette “sono Una stracciarola” : Mara Venier ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e senza peli sulla lingua. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieri Mara Venier è stata la vera mattatrice del programma. durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica, Mara Venier ha ammesso di essere una “stracciarola”. La conduttrice ha spiegato che a Roma viene usato il termine “stracciarola” per ...

Domenica Live - Una Floriana Secondi d'annata contro l'ex fidanzato rianima lo show (video) : L'uragano Floriana colpisce ancora. A distanza di sedici anni dalla vittoria del Grande Fratello, la verace romana è tornata a dare spettacolo davanti alle telecamere di Canale 5. Le liti per le nomination o per la spesa settimanale hanno lasciato spazio a un calderone di accuse contro il presunto ex-fidanzato, snocciolate durante la puntata di Domenica Live del 10 novembre 2019.A far scattare la scintilla, la pubblicazione su un sito a luci ...

Barbara d’Urso piange a Domenica Live : “Nadia Toffa era Una guerriera” : Domenica Live: Barbara d’Urso si commuove ricordando Nadia Toffa Barbara d’Urso si è ritrovata a condurre una delle puntate più difficili di Domenica Live. La bella conduttrice partenopea ha ospitato Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, in occasione della pubblicazione del primo libro postumo della conduttrice e inviata de Le Iene. Barbara, rivedendo alcune clip che ritraevano Nadia Toffa parlare del malore che l’ha ...

Domenica in - Christian De Sica a Mara Venier : "Mio padre ci lasciò in Una situazione finanziaria infelice" : Christian De Sica, intervistato da Mara Venier a Domenica In, su Rai uno, ha ricordato il padre, Vittorio De Sica, maestro del cinema italiano, e ha rivelato che "non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2019 : anticipazioni puntata 875 di Una VITA di domenica 10 e lunedì 11 novembre 2019: Il tribunale ecclesiastico decide di condannare padre Telmo: ora l’uomo dovrà partire in missione per Khartum. Celia e Felipe provano a chiedere ad Alicia se sappia cosa turba Lucia, ma la donna dice delle bugie… Carmen tenta di riprendere il rapporto con suo figlio Raul… Una Susana più annoiata che mai intende iscriversi insieme a Rosina ad un ...

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 10 novembre 2019 : anticipazioni puntata 874 di Una VITA di domenica 10 novembre 2019: La testimonianza di Lucia, nonostante alcune lacune, è sufficiente a far condannare padre Telmo. Carmen riesce a eVITAre che Cesareo arresti Raul. Per quanto il ragazzo la tratti male perché lei è una semplice domestica, lei gli fornisce alloggio in soffitta, dove Raul si mostra in modo piuttosto sgradevole verso i presenti… Susana decide di non ingaggiare Romualdo e ...

Una VITA - anticipazioni puntata di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 : anticipazioni puntata 873 di Una VITA di sabato 9 e domenica 10 novembre 2019: Alicia Villanueva parla a Lucia di quando subì violenza da parte di Padre Telmo, e che quest’ultimo restò impunito perché all’epoca il priore del suo ordine fece mantenere il silenzio… Telmo viene sottoposto al giudizio del priore e dei confratelli… Un ragazzo va in giro per Acacias in cerca di una signora con un cognome che per tutti è ...

Municipio X - Domenica torna ‘Il tuoquartiere non è Una discarica’ : Roma – Rifiuti ingombranti o speciali. Batterie scadute, cartucce esaurite, materassi, scaffali e biciclette che hanno fatto il loro tempo. Ogni tipo di rifiuto del quale ci si vuole disfare potrà essere smaltito Domenica prossima, 10 novembre, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Ama e che ha per titolo “Il tuo quartiere non è una discarica”. Le isole ecologiche di piazza Bottero ad Ostia e di via Macchia Saponara, 7/9 ad Acilia, ...

F1 - la domenica da incubo della Ferrari. Non ha funzionato niente - le possibili cause di Una giornata da dimenticare : Delusione e smarrimento: sono questi i sentimenti che si respirano nel box della Ferrari al termine del GP degli Usa, terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Austin la Mercedes ha sbancato, con la nona doppietta stagionale, la n.53 della propria storia nel Circus, in una domenica da ricordare per Lewis Hamilton, giunto secondo alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico, infatti, si è aggiudicato il ...

Domenica In - Massimo Boldi si commuove ricordando la moglie : “Dopo la sua morte nella notte si accendeva Una luce nella mia camera” : Momenti di commozione a Domenica In quando Massimo Boldi, ospite in studio, ha ricordato la moglie Marisa Selo, scomparsa nel 2004 dopo una battaglia lunga 10 anni contro una malattia che l’aveva colpita. L’attore l’ha ricordata con affetto e ha raccontato un aneddoto su un fatto strano che gli capitava tempo fa, subito dopo il lutto: “I primi due anni dopo la sua morte avevo una luce in camera che nella notte cominciava ...

La Domenica Ventura : Valeria Marini gela Simona con Una gaffe : Valeria Marini gela Simona Ventura con una gaffe: “La Domenica a quest’ora seguo l’Angelus su Rai1…” Piccolo momento di imbarazzo nella puntata de La Domenica Ventura di oggi, 3 novembre 2019. Valeria Marini, ospitata da Simona Ventura per tutto il corso della diretta, ha infatti commesso una clamorosa gaffe, apparentemente passata inosservata, visto che la padrona di casa è rimasta di stucco e non ha proferito ...

Una VITA - anticipazioni puntata di domenica 3 novembre 2019 : anticipazioni puntata 866 e 867 di Una VITA di domenica 3 novembre 2019: Ramon è in ansia per la salute di Servante e lo fa visitare nuovamente dal medico, il quale gli dice che il portinaio potrebbe non farcela. Intanto è tutto pronto per la processione della Vergine, ma Lucia e Telmo non si sa dove siano. Samuel sospetta che il sacerdote abbia “rapito” la ragazza. In effetti Lucia si trova su una carrozza con Telmo e tenta di ...

L'oroscopo di domenica 3 novembre : LUna in congiunzione a Capricorno - Ariete radioso : Durante la giornata di domenica 3 novembre il Sole stazionario nel segno dello Scorpione influenzerà i nativi Leone per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre un Ariete radioso passerà una giornata ricca di soddisfazioni assieme alla propria anima gemella. Scorpione avrà modo di vivere più da vicino un rapporto con un amico, mentre Capricorno inizierà a vedere i risultati dei propri sforzi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...