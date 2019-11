Una casa sta affondando nel Tamigi | l’ultima protesta di Extinction Rebellion a Londra

Incendio in Una casa a Vittoria : Un Incendio è divampato stamattina in una casa a Vittoria. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa

Davide Casaleggio contro il garante della Privacy Soro : "Una fuga di notizie per colpire il Movimento" : "Voto manipolabile". Così venne giustificata tempi addietro dal garante della Privacy, Antonello Soro, la multa alla piattaforma Rousseau. Il portale, spesso chiamato a prendere decisioni importanti (una a caso l'alleanza al governo con il Pd) attraverso il voto degli iscritti Cinque Stelle, è stato

Vittorio Sgarbi torna a Vieni da me dopo le polemiche sulle 'donne in casa' e chiarisce : "Una donna sceglie cosa fare" : Ha fatto rumore l'ospitata di Vittorio Sgarbi a Vieni da me lo scorso venerdì 8 novembre. Il critico d'arte da sempre provocatore si è lasciato andare a considerazioni sulle donne in casa argomentando il suo pensiero confrontando il loro ruolo in tempi antichi con la sua opinione. Tutto era cominciato nell'angolo "La lavatrice - panni sporchi lavati in tv": Le donne devono stare in casa e gli uomini devono andare fuori. Nel trono di Minerva ...

Verona - paura a Bussolengo : si accende Una sigaretta in casa e l’appartamento esplode : L'incidente nella tarda serata di domenica, poco prima delle 23, in un appartamento al piano terra di un condominio di due piani a Bussolengo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, alla base dello scoppio una probabile fuga di gas di cui l'uomo rimasto ferito in casa non si era accorto.Continua a leggere

Casa di riposo degli orrori a San Giuseppe Jato - schiaffi e capelli tirati a Una nonnina : Una Casa di riposo degli orrori è stata scoperta a San Giuseppe Jato. Due donne si trovano ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un’anziana ospite della struttura di accoglienza di 76 anni. schiaffi, capelli tirati e cibo somministrato con forza, sono solo alcune delle vessazioni che i carabinieri hanno potuto registrato in presa diretta da settembre ad oggi all’interno della Casa ...

Rimane vedova - vende casa e decide di vedere il mondo e vivere su Una nave da crociera : Una donna davvero originale Lee Wachtstetter che a 74 anni è rimasta vedova e ha preso un’incredibile decisione: ha venduto la sua casa e ha iniziato a vivere su nave da crociera girando il mondo. Questa vita, lei ormai la fa da 12 anni e non si è affatto pentita, anzie è felicissima di come trascorre la sua esistenza avendo ormai girato quasi tutto il mondo. La donna, che tutti conoscono con il sopannome di “Mama Lee”, dodici anni fa ...

Casa di riposo degli orrori a San Giuseppe Jato - schiaffi e capelli tirati a Una nonnina : Una Casa di riposo degli orrori è stata scoperta a San Giuseppe Jato. Due donne si trovano ai domiciliari con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di un’anziana ospite della struttura di accoglienza di 76 anni. schiaffi, capelli tirati e cibo somministrato con forza, sono solo alcune delle vessazioni che i carabinieri hanno potuto registrato in presa diretta da settembre ad oggi all’interno della Casa ...

Gatto nero fa irruzione mentre si gioca Una partita - i tifosi di casa esultano e il risultato si ribalta : Non è vero ma ci credo. Sciocche credenze popolari dicono che il Gatto nero porti sfortuna, sicuramente è una coincidenza ma quello che avvenuto durante una partita di football americano sa di incredibile. Si stava giocando a Dallas la più importante partita del campionato di football americano della settimana tra Dallas Cowboys e New York Giants. Il punteggio, nel corso del secondo quarto della partita era in favore della ...

Roman Polanski - l’ex attrice Valentine Monnier lo accusa di stupro in Una lettera a Le Parisien : “Mi ha violentata nella sua casa in montagna” : Lo ha reso pubblico con una lettera al quotidiano Le Parisien, dopo 44 anni dall’accaduto: “Nel 1975 sono stata violentata da Roman Polanski“. A scriverlo è l’ex modella e attrice francese, Valentine Monnier, che così lancia una nuova accusa di stupro nei confronti del regista. Nel testo pubblicato dal quotidiano transalpino, la donna afferma anche di aver parlato di questo episodio anche con Brigitte Macron, con il ...

Le curve del Franchi non si possono abbattere. Commisso costretto a cercare Una nuova casa : Secondo quanto scrive La Nazione, il soprintendente Andrea Pessina ha ribadito ieri che il Franchi non si tocca. Quasi niente dello storico stadio può essere demolito, a cominciare dalle curve. Proprio questa era invece l’idea di Commisso, che a questo punto dovrà dirottare su altri progetti per la sua Fiorentina. Pessina ha dichiarato: “Sui monumenti si lavora per addizione, non per sottrazione: si può aggiungere qualcosa facendo in ...

Reddito di cittadinanza - prende 700 euro al mese e in casa ha Una pasticceria abusiva : Denunciato il titolare del laboratorio abusivo: il caso sarà segnalato alla competente sede territoriale dell'Inps per...

Trapani : in casa Una pasticceria abusiva e ogni mese il reddito di cittadinanza - denunciato (2) : (Adnkronos) - Il titolare del laboratorio abusivo è stato denunciato per violazione delle norme che tutelano la pubblica salute, la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione, nonché per avere dichiarato il falso ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza. E' st

Trapani : in casa Una pasticceria abusiva e ogni mese il reddito di cittadinanza - denunciato : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Gestiva in casa una pasticceria abusiva e, allo stesso tempo, ogni mese, percepiva 700 euro di reddito di cittadinanza. A scoprire il laboratorio dolciario all'interno di un appartamento a Salinagrande, a Trapani, è stata la Guardia di finanza che ha denunciato il titol

Roomba i7+ e Braava jet m6 : i robot collaborano garantendo Una pulizia completa della casa : L'azienda statunitense irobot da diversi anni propone sul mercato una vasta gamma di robot aspirapolvere che sono in grado da soli da occuparsi delle varie fasi di rimozione dello sporco dai pavimenti. Oltre ai tradizionali Roomba, l’avanguardistica azienda statunitense ha sul mercato anche dei dispositivi in grado di lavare a fondo i pavimenti, agendo in maniera del tutto autonoma e con ottimi risultati. Questa linea risponde al nome di Braava ...