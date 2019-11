Un giorno sono stata piantata Questa storia illustrata mostra che se

Samuele Battistella - ciclismo : “Sono nato lo stesso giorno di Nibali e mi ispiro a lui. Il Mondiale U23 mi ha cambiato” : Venerdì 27 settembre 2019, una giornata ancora viva nella mente degli appassionati di ciclismo, ma soprattutto in quella di Samuele Battistella. Ci troviamo al Campionato del Mondo dello Yorkshire, in una corsa allo sfinimento, in una battaglia da veri gladiatori. Il traguardo di Harrogate, la fase di studio tra i soli sette contendenti rimasti per giocarsi la maglia iridata Under 23, la volata e la vittoria dell’olandese Eekhoff davanti a ...

Allarme gli oggetti più sporchi sono quelli con cui entriamo in contatto ogni giorno : Ci sono degli oggetti con cui siamo a stretto contatto che sono molto sporchi, vediamo quali sono: Innanzitutto il portaspazzolino da denti. Quando si copre lo spazzolino con il suo portaspazzolino è fondamentale accertarsi che quest’ultimo sia pulitissimo altrimenti è facile che si vadano a formare batteri e funghi che sono pericolosissimi per la salute. E’ allora fondamentale pulire, almeno due volte alla settimana, il portaspazzolino ...

Guardate gli utenti attivi ogni giorno e ogni mese su Facebook : sono numeri da far impallidire : L'ecosistema di Facebook ha continuato a crescere nel Q3 del 2019, così come confermato dai risultati pubblicati dal colosso dei social network nelle scorse ore L'articolo Guardate gli utenti attivi ogni giorno e ogni mese su Facebook: sono numeri da far impallidire proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - tutta l’umiltà di Johann Zarco : “il primo giorno a Phillip Island mi sono scusato con Puig” : Il pilota francese ha commentato la sua prima gara con la Honda, rivelando anche un curioso retroscena che coinvolge Alberto Puig La prima gara di Johann Zarco in sella alla Honda LCR non è stata affatto negativa, il francese ha chiuso tredicesimo il Gran Premio di Phillip Island, con un gap di 26 secondi da Marc Marquez. AFP/LaPresse L’ex KTM però non è stato il peggior pilota della Casa giapponese, considerando l’ultimo posto ...

Oggi è il giorno dello sciopero A Milano i mezzi sono regolari Roma - nidi e metro C chiusi : La prima fascia di agitazione è stata caratterizzata da qualche ritardo: la circolazione sulle linee di superficie è proseguita regolare, con qualche rallentamento per il corteo. Cancellato il 50% dei treni. Preoccupa però la seconda fascia

Valentino Rossi - GP Australia 2019 : “Sono stato veloce con asciutto e bagnato. Primo giorno buono - la gomma per il 2020 è migliore” : Si conclude con un settimo posto complessivo la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP per Valentino Rossi. Il “Dottore”, che prosegue nella sua rincorsa al giusto feeling con la sua Yamaha, ha motivi per sorridere al termine del suo venerdì di Phillip Island. “Sono stato piuttosto veloce oggi, sia sul bagnato nella FP1, quando ho chiuso al quarto posto, sia al pomeriggio nella FP2 ...

Laura Chiatti : “Sesso con Bocci? Le due volte al giorno sono un ricordo…” : sono sposati dal 2014 e tra Laura Chiatti e Marco Bocci le cose vanno a gonfie vele. Si amano alla follia e non perdono occasione di dirselo via social. Una vita piena quella coppia di attori, tra gli impegni professionali e i figli Enea e Pablo a cui pensare. A risentirne è, inevitabilmente, la sfera intima: come ha rivelato la bella attrice umbra, se prima faceva sesso due volte al giorno, ora lei e il marito lo fanno due volte alla ...

Laura Chiatti e il sesso con Marco Bocci : “Prima due volte al giorno - adesso le cose sono cambiate…” : Qualche tempo fa, Laura Chiatti aveva fatto sapere di vivere con il suo Marco Bocci un amore passionale, e di fare sesso due volte al giorno. Ma ieri, ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, ‘stuzzicata’ dalla conduttrice su questo tema, l’attrice ha ritrattato. O meglio, ha specificato che dopo la nascita dei sue figli, Enea e Pablo, le cose sono un pochino cambiate: “Scordatevelo! Vi dirò la verità, era una battuta, fu ...

“Di giorno Pietro e di sera trans : ora sono Miriam e mio figlio non mi parla più” : Miriam Morden è una trans di origine libica che vive a Bologna e che per anni ha tenuto nascosta la sua vera anima. Quando era ancora Pietro è diventata papà, ma suo figlio oggi non le rivolge più la parola. "Mi ha sempre difeso, non capisco cosa sia successo". Dopo aver lavorato come insegnante e come factotum in una caserma, oggi Miriam riesce a vivere grazie a una pensione di mille euro al mese. "Altrimenti anche io sarei dovuta finire in ...

Halloween si avvicina : dove sono finiti i film horror comici al giorno d’oggi? : Siamo arrivati, anche quest’anno, al periodo di Halloween e tra zucche e lanterne che addobbano le nostre città sicuramente già pensiamo a cosa fare la sera del 31 Ottobre. Probabile che una persona del tuo gruppo di amici penserà di andare al cinema a vedere un bel film horror, oppure di rimanere a casa con un dvd e qualche schifezza da mangiare. Immaginate che in quel preciso momento una persona vi chiami al telefono chiedendovi quale ...

Rihanna : "Sono fidanzata e vorrei un giorno diventare madre. Non smetterò mai di fare musica" : “Sì, mi sto frequentando con una persona e prima o poi vorrei diventare madre”. Sono le parole che Rihanna ha rilasciato in un’intervista a Vogue America. La cantante, che sulla copertina di Vogue ha indossato i vestiti della nuova collezione “Fenty”, il marchio creato da lei stessa e presentato per la prima volta tre anni fa, nel 2016, alla settimana della moda di Parigi, ha confermato per la prima volta la ...

Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo ...

Di Maio chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo l'esperienza in Umbria, ...

Mezzogiorno di fuoco : rapina a mano armata in ufficio postale - non ci sono feriti : Roma – Attimi di paura, a Mezzogiorno circa, in un ufficio postale in via di Santa Seconda, nella zona di Casalotti a Roma, dove un uomo a volto coperto e armato di pistola ha messo a segno una rapina. L’uomo con accento italiano, come riferito da personale e clienti dell’ufficio postale, in pochi minuti si e’ fatto consegnare il denaro delle casse per un totale di 2.500 euro e si e’ dileguato. Sul posto sono in ...