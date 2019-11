Ultim'ora | marea eccezionale a Venezia | raggiunti i 190 centimetri Si temono molti

Pensioni Ultima ora : tesoretto Quota 100 non basta - i conti del governo : Pensioni ultima ora: tesoretto Quota 100 non basta, i conti del governo Pensioni ultima ora: la manovra continua ad animare il dibattito politico, anche con forti contrapposizioni tra le forze presenti in Parlamento. Inevitabilmente si parla anche di Pensioni e delle risorse che saranno recuperate da Quota 100. Ricordiamo infatti che gli stanziamenti per pensione anticipata in vigore nel triennio 2019-2021 si stanno dimostrando, alla prova ...

Grancio : nemmeno Ultimi temporali hanno evitato incendi bus Atac : Roma – “Neanche il diluvio in corso, fra ieri ed oggi, a Roma ha arrestato l’interminabile catena di incendi agli autobus dell’Atac che ormai rasenta le 100 unità dall’inizio del 2017. Trovo incredibile che l’Azienda non proferisca una sola parola di fronte a questa ecatombe che mette a rischio, fra l’altro, la sicurezza degli utenti e degli autisti, silenzio totale sulle cause del fuoco e sugli indispensabili interventi manutentivi messi ...

GAZZETTA – Troppi i gol subiti nell’Ultima mezz’ora dal Milan : Oltre ad analizzare il dato sui pochi gol segnati dal Milan in queste prime 12 giornate di campionato, La GAZZETTA dello Sport pone l’accento su un altro dato interessante, ovvero sulle reti subite dai rossoneri nell’ultima mezz’ora di gioco. Sono infatti 10 i gol subiti dal Milan nell’ultimo terzo di gara (più i minuti di recupero) sui 16 gol subiti in totale. Un dato allarmante, che potrebbe dipendere da una ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 12 Novembre 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Lievi scosse al mattino sull'Appennino centrale, tra ascolano e maceratese, e alle pendici dell'Etna. Notte senza scosse in Italia. Altrove nulla da segnalare al...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - asta record per Umberto Boccioni : 16 mln di dollari : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Nuovo record per l'artista italiano Umberto Boccioni: un suo quadro è stato battuto a 16 mln di dollari, 12 novembre 2019,

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Gaza : decine di razzi su Israele - 12 novembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Striscia di Gaza, decine di razzi sparati su Israele nelle Ultime ore, attesi maggiori dettagli, 12 novembre 2019,

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - scontri a Hong Kong - 2 feriti gravi - 12 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, martedì 12 novembre 2019: proseguono gli scontri a Hong Kong, 2 feriti gravi tra i manifestanti

Pensioni Ultima ora : Quota 100 - Inps “arrivate 193 mila domande” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “arrivate 193 mila domande” Pensioni ultima ora: la dibattuta Quota 100 è stata oggetto dell’ultima intervento del numero uno dell’Inps Pasquale Tridico. Numeri, adesioni e risparmi al centro dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui si è allargato lo sguardo al sistema previdenziale e alle possibili scelte future nel campo Pensionistico. Pensioni ultima ora, i numeri di ...

Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli Hanno Litigato? Ultime Novità sul Loro Rapporto! : Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti sono rispettivamente l’ex moglie e la figlia primogenita di Eros Ramazzotti. Da quando il cantante e la modella si sono separati Aurora ha sempre dichiarato di continuare voler bene a Marica perché sarà per sempre la madre dei suoi fratelli. Adesso però le cose tra le due sembrano diverse. Ecco i dettagli. Quando Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati sulla Loro separazione è ...

Ultim'ora : nubifragio e tromba d'aria su Licata (Agrigento) - le immagini : Il maltempo inizia a far danni sulla Sicilia, la regione al momento più colpita dal vortice ciclonico che va strutturandosi e porterà maltempo diffuso al Sud Italia entro la giornata di...

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - inizia in tour di Salvini e salgono ancora i consensi per la Lega - tiene il Pd - incognita M5S : Matteo Salvini ha iniziato il suo tour in Emilia Romagna. L’obbiettivo è vincere il 26 gennaio nella regione da sempre più “rossa” d’Italia e di dare la spallata definitiva al governo Conte bis. Matteo Salvini è stato a Carpi e Ferrara . A Carpi ha tenuto un comizio. Molta era la gente presente ma Salvini è stato anche contestato. Da un gruppo presente nelle vicinanze del palco sono partiti fischi e insulti all’indirizzo del leader ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 11 Novembre 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima parte di giornata relativamente tranquilla nel sottosuolo italiano, nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

MotoGp – Domenica l’Ultimo round della stagione 2019 : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Valencia : A Valencia l’ultimo atto della stagione 2019 di MotoGp: ORARI e DIRETTE tv del weekend di gara del Gp di Valencia La stagione 2019 di MotoGp sta per concludersi: è iniziata infatti l’ultima settimana di gara, che si disputerà a Valencia. Si comincia giovedì, con le tradizionali conferenze stampa, mentre i motori saranno accesi venerdì per le prime libere della gara spagnola. Marquez cercherà di chiudere in bellezza, per ...

Formula 1 - penUltimo appuntamento dell’anno in Brasile : ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Sul circuito di Interlagos va in scena il ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, penultima gara prima del gran finale di Abu Dhabi Messa alle spalle la settimana di riposo, il circus della Formula 1 sbarca ad Interlagos per vivere, nel prossimo week-end, il Gran Premio del Brasile. E’ il penultimo appuntamento in calendario, ma in palio ormai non c’è più nulla, considerando la vittoria della Mercedes nei Costruttori ...