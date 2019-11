Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Maxi vertice di maggioranza giovedì prossimo per discutere su tempi e modi della legge di bilancio la tua avvocato il premier è che a quanto si apprende ha chiamato al vertice che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri sottosegretari competenti i capi delegazione dei quattro ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale 12 novembre in studio Viano Ferrigno Buonasera dalla redazione in apertura Torniamo sul maltempo che sta flagellando Soprattutto il sud Italia anche se al nord Venezia è tutto 127 cm di acqua fino a 137 cm sopra il livello della città scuole chiuse a Matera una tromba d’aria vicino Metaponto vento fortissimo fino a 113 chilometri l’ora in Calabria 170 mm di pioggia in 12 ore Emergenza anche in Puglia in ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vertice di maggioranza giovedì prossimo per discutere su tempi e modi della legge di bilancio La convocato il premier Giuseppe Conte che a quanto si apprende ha chiamato che precede il termine per la presentazione degli emendamenti ministri e sottosegretari competenti i capi delegazione dei quattro partiti i capigruppo in commissione il ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno maltempo Venezia Sotto 127 cm di acqua in mare fino a 137 cm sopra il livello della città la situazione non è migliore centro-sud scuole chiuse a Matera una tromba d’aria vicino Metaponto vento fortissimo fino a 113 chilometri l’ora in Calabria 170 mm di pioggia in 12 ore Emergenza anche in Puglia in particolare nel Salento via Speri non sono ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele a Luigi in studio maltempo sull’Italia Venezia Sotto 127 cm d’acqua scuole chiuse Matera una tromba d’aria vicino a Metaponto vento fortissimo fino a 113 chilometri l’ora in Calabria 170 mm di pioggia in 12 ore Emergenza anche in Puglia in particolare nel Salento queste le Notizie sul maltempo che sta flagellando il nostro ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio maltempo sull’Italia tromba d’aria La scorsa notte nel Metapontino in provincia di Matera Sono caduti alberi e pali della luce una cinquantina di interventi dei vigili del fuoco a Venezia acqua alta questa mattina ha superato il metro le Eolie sono isolate allerta Rossa quest’oggi per Calabria Basilicata e Sicilia ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio una nave italiana è stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel golfo del Messico e la re.mas di proprietà della micoperi azienda con base Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell’Industria shrd2 marittimi italiani sono rimasti feriti in maniera non grave il primo colpito ad un ginocchio da una pallottola In uno scontro a fuoco l’altro colpito ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il caso della ex Ilva è solo un aspetto se pur di assoluto rilievo di una più generale situazione di emergenza per questo si deve aprire un cantiere Taranto che serve al suo rilancio coinvolgendo tutti gli attori istituzionali queste le parole del premier Giuseppe Conte scritte ai suoi ministri per ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sull’arte discutiamo l’ipotesi di uno scudo tutta l’Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte da New York il segretario del PD Nicola Zingaretti è dentro la trattativa Sono pronto anche a far valere il tema dello Scudo se fosse utile a far rimane a fare un modificare l’impostazione di mercato che ha dato ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - asta record per Umberto Boccioni : 16 mln di dollari : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Nuovo record per l'artista italiano Umberto Boccioni: un suo quadro è stato battuto a 16 mln di dollari, 12 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio sull’arte dormita la discutiamo l’ipotesi di uno scudo tutta l’Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte da New York il segretario del PD Nicola Zingaretti è dentro la trattativa Sono pronto anche a far valere il tema dello Scudo se fosse utile a far rimanere a fare modificare l’impostazione di mercato che ha ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Gaza : decine di razzi su Israele - 12 novembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Striscia di Gaza, decine di razzi sparati su Israele nelle Ultime ore, attesi maggiori dettagli, 12 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione nella maggioranza per trovare una soluzione alla vicenda dell’ex Ilva Italia viva propone due scudi penali Gualtieri definisce l’ipotesi nazionalizzazione una pericolosa illusione Ponte vede la Merkel e concorda Cooperazione nel settore acciaio oggi in tanto atteso il deposito in tribunale dell’atto con cui ...

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 fatta solo per portare voti” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 fatta solo per portare voti” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Elsa Fornero su Quota 100, la misura di pensione anticipata che è stata confermata anche per il 2020 e che dovrebbe arrivare a scadenza naturale nel 2021, periodo nel quale dovrebbe avanzare una riforma complessiva del sistema previdenziale, nata dal confronto tra l’attuale esecutivo e i sindacati. Quota 100 ...