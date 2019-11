Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio una nave italiana è stata attaccata stanotte da un gruppo di pirati nel golfo del Messico e la re.mas di proprietà della micoperi azienda con base Ravenna che rappresenta uno dei maggiori contractor dell’Industria shrd2 marittimi italiani sono rimasti feriti in maniera non grave il primo colpito ad un ginocchio da una pallottola In uno scontro a fuoco l’altro colpito ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il caso della ex Ilva è solo un aspetto se pur di assoluto rilievo di una più generale situazione di emergenza per questo si deve aprire un cantiere Taranto che serve al suo rilancio coinvolgendo tutti gli attori istituzionali queste le parole del premier Giuseppe Conte scritte ai suoi ministri per ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sull’arte discutiamo l’ipotesi di uno scudo tutta l’Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte da New York il segretario del PD Nicola Zingaretti è dentro la trattativa Sono pronto anche a far valere il tema dello Scudo se fosse utile a far rimane a fare un modificare l’impostazione di mercato che ha dato ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - asta record per Umberto Boccioni : 16 mln di dollari : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Nuovo record per l'artista italiano Umberto Boccioni: un suo quadro è stato battuto a 16 mln di dollari, 12 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio sull’arte dormita la discutiamo l’ipotesi di uno scudo tutta l’Italia deve sostenere il premier Giuseppe Conte da New York il segretario del PD Nicola Zingaretti è dentro la trattativa Sono pronto anche a far valere il tema dello Scudo se fosse utile a far rimanere a fare modificare l’impostazione di mercato che ha ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Gaza : decine di razzi su Israele - 12 novembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Striscia di Gaza, decine di razzi sparati su Israele nelle Ultime ore, attesi maggiori dettagli, 12 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione nella maggioranza per trovare una soluzione alla vicenda dell’ex Ilva Italia viva propone due scudi penali Gualtieri definisce l’ipotesi nazionalizzazione una pericolosa illusione Ponte vede la Merkel e concorda Cooperazione nel settore acciaio oggi in tanto atteso il deposito in tribunale dell’atto con cui ...

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 fatta solo per portare voti” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 fatta solo per portare voti” Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni di Elsa Fornero su Quota 100, la misura di pensione anticipata che è stata confermata anche per il 2020 e che dovrebbe arrivare a scadenza naturale nel 2021, periodo nel quale dovrebbe avanzare una riforma complessiva del sistema previdenziale, nata dal confronto tra l’attuale esecutivo e i sindacati. Quota 100 ...

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’isis rivendicato l’attacco e militari italiani in Iraq che ha provocato il ferimento di 5 soldati 3B quali in modo grave a riferirlo Einstein il sito americano che si occupa di monitoraggio dell’estremismo islamico sul web Redi 5 militari feriti Sono in gravi condizioni ma nessuno è in pericolo di vita come confermato ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - scontri a Hong Kong - 2 feriti gravi - 12 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, martedì 12 novembre 2019: proseguono gli scontri a Hong Kong, 2 feriti gravi tra i manifestanti

Ultime Notizie Roma del 12-11-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Alta tensione nella maggioranza per trovare una soluzione alla Vicenza dell’ ex Ilva Italia viva propone due scudi penali Gualtieri definisce l’ipotesi nazionalizzazione una pericolosa illusione con te vede la Merkel e concorda la cooperazione nel settore acciaio oggi in tanto atteso e deposito in tribunale dell’ altro con ...

Notizie del giorno – Le Ultime sul caso Ronaldo - nuovo scandalo Calciopoli - mega rissa in Bundesliga : LE ultime SUL caso CRISTIANO Ronaldo – Continua lo spettacolare duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, vittoria sofferta per la squadra di Antonio Conte che ha piegato nei minuti finale la sorpresa Hellas Verona, stessa cosa per gli uomini di Maurizio Sarri che hanno avuto la meglio del Milan con il gol di Dybala, si ferma la Roma dopo la sconfitta contro il Parma mentre continuano a volare il Cagliari e la Lazio. La Juventus ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno ex Ilva domani il deposito in tribunale a Milano dell’atto con cui arcelormittal chiede di recedere dal contratto di affitto dello stabilimento che è già stato notificato e straordinari i quali a loro volta presenterà una breve un ricorso ex articolo 700 sostenendo che le condizioni giuridiche del recesso del contratto d’affitto non ci sono e quindi ...

Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno manovra si può affrontare quelle 5% di misure che vanno migliorate anche agli occhi delle proponenti e risolveremo lo afferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a Milano tra le misure che il governo e la maggioranza potranno affrontare di anche lo sgravio fiscale sulle auto aziendali sono fiducioso che la ...