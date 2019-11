Trump invita a votare il suo ex portavoce a Ballando con le stelle Che | poi

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) Donaldha twittato mentre “Dancing with the stars”, lo show della ABC, era ancora in corso perre il pubblico aSean Spicer, ex responsabile della comunicazione della Casa Bianca durante la sua presidenza. “Votate per Sean. È un ragazzo eccezionale e leale, sta lavorando molto duramente”, ha scritto il presidente americano su Twitter alle 20.33, riporta la Cnn. Ma l’invito di The Donald non è bastato e Spicer è stato eliminato dal televoto. A great try by @seanspicer. We are all proud of you!— Donald J.(@realDonald) November 12, 2019, nota la Cnn, ha poi eliminato il messaggio di sostegno a Spicer, sostituendo il tweet. “Un grande tentativo. Siamo tutti orgogliosi di te”, ha scritto. Spicer, dal canto suo, ha risposto: “Grazie. Ho apprezzato il tuo supporto ...

f_laurelli : 'Non chiamate #Trump #fascista'. Articolo dello storico Bures. Accostamenti impropri fascismo/ naz./ statalismo, ma… - egitto86 : RT @Corriere: Trump invita Xi in Iowa, dove il leader di Pechino ha amici contadini America-Cina - LuciaTa1 : RT @Corriere: Trump invita Xi in Iowa, dove il leader di Pechino ha amici contadini America-Cina -