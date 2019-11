Trovato con 3 kg di marijuana nello zaino | pusher arrestato

Sicilia - uccisa un’altra aquila di Bonelli : Rocco Trovato con 60 pallini di piombo in corpo : Rocco è stato ucciso da 60 pallini di piombo. Il ritrovamento dell’aquila di Bonelli è stato possibile grazie a un microtrasmettitore satellitare che l’aquila indossava grazie al progetto Life ConRaSi dal suo involo al nido, avvenuto nella primavera del 2017. Wwf: “Ennesimo atto di bracconaggio verso una specie così rara che mette in pericolo i progetti di conservazione per proteggerla”.Continua a leggere

Orrore in Francia - ex prete accusato di pedofilia Trovato morto : soffocato con un crocifisso : Choc in Francia, dove Roger Matassoli, ex abate di Froissy, in Picardia, a nord di Parigi, è stato trovato morto e con un crocifisso in gola che l'ha soffocato. Nel dare la notizia del decesso, il vescovo del dipartimento dell'Oise, mons. Jacques Benoit-Gonnin, ha rivelato che il sacerdote era stato sospeso dopo essere stato accusato di violenza sessuale ai danni di due ragazzini all'epoca dei fatti di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Fermato ...

Gioia Tauro - ivoriano Trovato morto nei campi con ferita al collo: Il caso è in mano alla procura della Repubblica di Palmi. Preoccupati dalla prolungata assenza del loro compagno, alcuni braccianti stranieri hanno deciso di andare a cercarlo, trovando il suo corpo in una pozza di sangue Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine a Rosarno (Reggio Calabria), dove ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:00, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane cittadino straniero,

Hiv - Trovato un nuovo raro ceppo. I ricercatori : “Superare in astuzia questo virus che cambia continuamente : La ricerca contro l’Hiv prosegue senza sosta. Ed è uno nuovo strumento di comprensione per i ricercatori la scoperta, per la prima volta in 19 anni, di un nuovo ceppo del virus dello stesso gruppo di quelli che stanno causando la pandemia globale. Il nuovo sottotipo, chiamato Hiv-1 gruppo M sottotipo L, è estremamente raro, ed è stato trovato dai ricercatori della multinazionale farmaceutica Abbott, che lo hanno descritto sul Journal of ...

Atletica - Martina Caironi: "Ho assunto la crema per un'ulcera al moncone. Non ho Trovato una cura definitiva e devo saltare il Mondiale" Martina Caironi è risultata positiva allo steroide Clostebol Metabolita. L'azzurra è stata sospesa e non prenderà parte ai Mondiali paralimpici 2019 di Atletica che si disputeranno da domani ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La 30enne bergamasca, Campionessa Paralimpica e Mondiale dei 100 metri (categoria T42) nonché iridata nel salto in lungo, ha rilasciato le prime dichiarazioni al portale della Fispes: "In attesa dell'esito delle

Strage mormoni in Messico - arrestato un uomo : Trovato con due ostaggi legati e imbavagliati : La polizia messicana ha arrestato una persona sospettata di essere coinvolta nell'attacco contro un gruppo di mormoni al confine con gli Stati Uniti. L'Agenzia ministeriale per le indagini penali (Amic) ha reso noto che al momento della cattura l'individuo aveva con sé due ostaggi legati e imbavagliati nelle colline di Agua Priests, nello Stato di Sonora.Continua a leggere

"Stavamo facendo un controllo - poi non ricordo nulla. Mi sono Trovato in terra" - il racconto di uno dei vigili feriti : “Stavamo facendo il primo controllo quando ad un certo punto non so cosa sia successo, non mi ricordo nulla e mi sono ritrovato in terra”. Graziano Luca Trombetta, uno dei vigili del fuoco rimasto ferito nell’esplosione avvenuta nella cascina di Quargnento, ricorda quei terribili momenti in cui sono morti tre suoi colleghi.AUDIO - ”È stato un attentato”: il racconto di un vigile del ...

Orrore a Trieste - Trovato cadavere in un sacco sul balcone di casa : aveva la gola tagliata : Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 75 anni, Libero Foti, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco al terzo piano di un palazzo nel quartiere San Giacomo a Trieste: era chiuso in un sacco nero di nylon e con una ferita sotto alla gola. Il decesso sarebbe avvenuto almeno 15 giorni fa. Indagini in corso.Continua a leggere

Ancora in Italia dopo 2 espulsioni - viene Trovato con droga: marocchino fermato dai carabinieri I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un motel, preoccupati per le urla che provenivano da una camera. All'interno un marocchino, che stava discutendo con la compagna Italiana. In seguito ad un veloce controllo, è risultato già espulso per ben due volta dal nostro Paese

Brindisi - presunto ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale Trovato vicino al cinema: Un presunto ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato trovato oggi, 2 novembre, presso il piazzale antistante il Maxicinema Andromeda di Brindisi. Il residuato bellico è stato trovato da un operaio, il quale stava movimentando la terra con un escavatore. In questo periodo, infatti, la struttura in questione è interessata da lavori di scavo, i quali serviranno poi per costruire delle altre sale cinematografiche. Quello che

Luca Sacchi - trappola tesa dall'amico riTrovato : il ruolo di mediatore con gli spacciatori : Sembra essere una trappola quella in cui sono caduti Luca Sacchi e la sua fidanzata Anastasiya. Un appuntamento fissato per una compravendita di "erba" che in realtà non sarebbe mai avvenuta. Qualcuno potrebbe aver dato fin pasto le vittime ai due ragazzi (Pirino e Del Grosso) arrestati per aver ucc