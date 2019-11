Trento-Buducnost basket - EuroCup oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : Partita fondamentale per la Dolomiti Energia Trento nella settima giornata dell’EuroCup 2019-2020. Un match assolutamente da non sbagliare per la squadra di coach Brienza, che è obbligata a vincere in casa contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Trento è reduce dall’importantissima vittoria in casa del Galatasaray, che ha ridato slancio alle ambizioni di qualificazione da parte della Dolomiti. Dall’altra parte c’è il Buducnost ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Trento ospita il Buducnost - partita da non sbagliare per l’Aquila : Scatterà domani la settima giornata di EuroCup 2019-2020: ci avviciniamo dunque ai primi verdetti della competizione e i punti in palio cominciano a farsi sempre più pesanti in vista dell’accesso alle top 16. Nel girone D, la Dolomiti Energia Trento ospiterà il Buducnost Voli Podgorica, formazione montenegrina che occupa l’ultimo posto della classifica. Si gioca alla “BLM Group Arena”, palla a due prevista per le ore ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Trento espugna il campo del Buducnost - Venezia cade in Russia : Una vittoria ed una sconfitta, aspettando il risultato della Virtus Bologna, il bilancio del Basket italiano in questa serata di Eurocup. Primo successo per la Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo del Buducnost (68-77), mentre altro ko per la Reyer Venezia, che cede in Russia contro il Lokomotiv Kuban per 77-63. Dopo la sconfitta casalinga con il Galatasaray, Trento si riprende subito, trovando un importante vittoria esterna contro i ...