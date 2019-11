Trattativa | tutto quello che Berlusconi non ha voluto spiegare in aula | dalle leggi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Si è seduto allo stesso posto di Tommaso Buscetta: da quella sedia il boss dei due mondi svelò al mondo i segreti della mafia. Silvio, però, non era un pentito ma soltanto un teste assistito. Come tale aveva due opzioni: avvalersi della facoltà di non rispondere; oppure chiarire almeno una parte delle accuse e dei sospetti che da anni proiettano un’ombra sulla sua carriera d’imprenditore e politico. D’altra parte lo status di indagato di reato connesso l’ex premier lo ha incassato grazie al fatto che la procura di Firenze lo indaga per reati atroci come le stragi di Milano, Roma e Firenze del 1993, e gli attentati falliti a Maurizio Costanzo e a Totuccio Contorno. Accuse gravissime: non valeva la pena cogliere l’occasione del viaggio a Palermo per chiarire ogni cosa? Anche perché nella sentenza di primo grado dellal’ex premier ...

APizzamiglio : @GiuseppeConteIT Permettimi di predire il risultato trattativa Ilva:messa in c.i.g. alcune migliaia di lavoratori-c… - X12RED : @GiorgiaMeloni @reportrai3 smentito ?Per smentire bisogna querelare e se non quereli allora tutto quello che dice r… - nicorst : Trattativa, #Berlusconi testimone sceglie di avvalersi della facoltà di non rispondere. La trasparenza prima di tu… -