Traffico Roma del 12-11-2019 ore 07 | 30

Maltempo a Roma - allagamenti e metropolitana chiusa : Traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua

Traffico Roma del 11-11-2019 ore 20 : 00 : SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN USCITA DALLA CITTA’ TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO ANULARE, MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE LE CODE SONO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE , QUESTO A CAUSA DELLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SALARIA , SULLA TANGENZIALE PER LAVORI RESTA CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE TRA LA A24 RM-TE E VIA DEI MONTI TIBURTINI VERSO LA SALARIA, LUNGHE CODE A ...

Traffico Roma del 11-11-2019 ore 19 : 30 : DI NUOVO CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA : VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA MARIO FANI DIREZIONE STADIO OLIMPICO CHIUSI DI CONSEGUENZA GLI ACCESSI DA PINETA SACCHETTI, PESTALOZZI, PIEVE DI CADORE. APERTO INVECE QUELLO DA VIA MARIO FANI. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA CODE DUE DIREZIONI TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE, CODE PROVOCATE DA UN INCIDENTE E DALLA CHIUSURA PER ALLAGAMENTO DELLO SVINCOLO CHE PORTA ...

Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - Traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

