Torino ospiterà gli Europei di cross del 2021! Alfio Giomi | “soddisfatti | subito al

Fonte : sportfair

(Di martedì 12 novembre 2019)glididel 2021:ha espresso la sua soddisfazione ed ha esortato ad iniziareil lavoro di preparazione dell’evento Un bel successo per l’atletica italiana. Saràa ospitare glididel 2021: la decisione è arrivata oggi durante il consiglio della European Athletics a Istanbul che ha riconosciuto la qualità della candidatura italiana e dello scenario del Parco La Mandria di Venaria Reale, scelto come teatro delle sfide tra i migliori specialisti della corsa campestre nel dicembre 2021. La rassegna continentale torna per la quarta volta nel nostro Paese, a distanza di cinque anni dall’ultima edizione ospitata in Italia, a Chia, nel 2016, che seguiva le edizioni di Ferrara nel 1998 e San Giorgio su Legnano nel 2006.è ancora capitale delinternazionale dopo aver organizzato nel 1997 i Mondiali al ...

007Vincentxxx : RT @73Orlando73: Tim e Comune di #Torino insieme per la prima rete 5G Edge Cloud con droni connessi. Sarà pronta a metà del 2020. Il capolu… - 73Orlando73 : Tim e Comune di #Torino insieme per la prima rete 5G Edge Cloud con droni connessi. Sarà pronta a metà del 2020. Il… - PPicerni : Tim e Comune di Torino insieme per la prima rete 5G Edge Cloud con droni connessi. Sarà pronta a metà del 2020. Il… -