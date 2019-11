Torino | bimbo di 7 anni insultato a scuola perché “nero” Ma per la maestra è uno scherzo

Bimbo abbandonato a Torino - Il dottor Silvio Viale : 'La malattia richiede cure continue' : "Comprendo perfettamente i genitori del Bimbo, chiunque di noi dovrebbe cercare di identificarsi con i genitori...quei genitori siamo tutti noi", con queste parole e con un lungo post su Facebook il ginecologo del Sant'Anna, dott. Silvio Viale, ha voluto spiegare cosa significa veramente avere a che fare con una malattia rara e grave come quella che ha colpito il piccolo Giovanni. Viale ha, quindi, voluto difendere i genitori del Bimbo dalle ...

Giovannino - al via le donazioni sul conto corrente aperto dal Comune di Torino : “Bimbo sveglio” : Il Comune di Torino ha aperto un conto corrente su cui poter fare donazioni al piccolo Giovannino, il bimbo di 4 mesi affetto da Ittiosi Arlecchino e non riconosciuto dai genitori, su cui già si registrano i primi bonifici. Il bambino, che è ancora ricoverato all'ospedale Sant'Anna, è in attesa di trovare una famiglia che si prenda cura di lui.Continua a leggere

Bimbo abbandonato in ospedale a Torino : 10 richieste di adozione per Giovannino : Una vita in salita, quella del piccolo Giovannino. Nato a Torino con una malattia molto rara, al momento incurabile, è stato abbandonato in ospedale dai genitori. Ha superato indenne le prime, insidiose, settimane di vita, “quando era altissimo il rischio di infezioni e sepsi. E ora, dopo che la sua storia è stata resa nota dalla stampa, abbiamo ricevuto già una decina di chiamate da parte di famiglie in tutta Italia che vorrebbero ...

Bimbo di 4 mesi con una rarissima malattia abbandonato in ospedale a Torino dai genitori : All’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino c’è un Bimbo di quattro mesi, affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino, abbandonato dai genitori dopo la nascita. Il piccolo - come si legge oggi sul quotidiano La Stampa - è stato concepito con una fecondazione eterologa e avrebbe già superato la fase più acuta che, per quel tipo di malattia, ...

Torino - bimbo affetto da malattia genetica incurabile abbandonato in ospedale dopo la nascita : È nato quattro mesi fa, ma i genitori non se la sono sentita di portarlo a casa con sé. Giovannino, chiamato così dal personale medico che lo assiste, vive nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale ostetrico-ginecologico Sant’Anna di Torino, perché è affetto da una rarissima e al momento incurabile patologia della pelle, la Ittiosi Arlecchino. È una malattia genetica che colpisce un bambino su un milione: la pelle si divide in grosse ...

Torino - bimbo allontanato da mensa perché senza posate : Così niente pranzo : Nessuno aveva messo le posate nella sua borsa per il pranzo, Così una volta raggiunta la mensa scolastica, all'ora di pranzo, non ha potuto consumare il pasto insieme ai compagni di classe. È accaduto ieri mattina, alla scuola primaria Bruno Ciari di Grugliasco, in provincia di Torino, dove una maestra ha fatto chiamare i genitori dell'alunno perché venissero a riprendere il figlio, perché si è trovato senza stoviglie. Secondo quanto riportato ...

Torino : carabinieri e assistenti sociali prelevano bimbo davanti ai compagni di scuola : Gli assistenti sociali della Circoscrizione 6 di Torino - accompagnati dai carabinieri - hanno prelevato un bambino di 11 anni che ieri mattina stava entrando a scuola a San Mauro Torinese. Il bimbo è stato tolto alla madre dopo una decisione del Tribunale.Continua a leggere

Torino : bimbo musulmano rinuncia al panino da casa a scuola - ma si trova il maiale nel piatto : Il caso alla scuola elementare Manzoni, l'ira del padre: "In 25 anni che sono in Italia non mi è mai successo di mangiare maiale". L'istituto ha deciso di anticipare i tempi rispetto alla data del 31 ottobre fissata in accordo dal Comune per decidere quale canale tenere (mensa o panino da casa).Continua a leggere

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...