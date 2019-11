Tokyo chiude in rialzo Borse Ue | focus su guerra commerciale

Piazza Affari - focus sulle trimestrali. Tokyo chiude ancora sui massimi : A Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate con i conti di Generali, Leonardo, Prysmian e Unicredit

Borse - Tokyo chiude in lieve aumento (+0 - 2%) aspettando le piazze europee : Le Borse europee scaldano i motori dopo una serie di sedute molto positive. L’indice Eurostoxx 600 è da giorni sui massimi dal 2015 e vicinissimo al record storico

Borse - Tokyo chiude in ribasso (-0 - 33%). A Piazza Affari attenzioni su Fca : Oggi a Piazza Affari l’attenzione sarà tutta per il titolo Fca protagonista di un rialzo di oltre il 17% nelle ultime due sedute sulla scia delle nozze con Peugeot

Borsa Tokyo - Nikkei chiude a +0 - 25% nonostante le incertezze su Brexit : Diffusi anche i dati della bilancia commerciale che mostrano a settembre un deficit di 123 miliardi di yen rispetto al surplus di un anno prima a causa del continuo calo delle esportazioni

Borse - Tokyo chiude in netto rialzo. In Europa occhi sull’indice Zew : Dopo l’accordo tra Stati Uniti e Cina per il rinvio dei dazi, che ha dato la spinta ai mercati europei nell’ultima settimana, gli investitori tornano a concentrarsi sugli effetti concreti sull’economia dell’incertezza alimentata dalla guerra commerciale

Tokyo chiude cauta - borse europee verso avvio in rosso : Il calo degli ordini all'industria tedeschi e il clima di freddezza tra Usa e Cina in vista del nuovo round di negoziati sul commercio prospettano una mattinata in calo per i listini azionari

Borse timide : focus su lavoro Usa. Tokyo chiude in rialzo : Seduta all'insegna della cautela per la Borsa di Tokyo. Dopo il forte scivolone della vigilia, il listino nipponico ha aperto esitante, con il freno a mano tirato anche per effetto di un rafforzamento dello yen contro dollaro

Borse europee verso avvio debole su impeachment Trump. Tokyo chiude a -0 - 36% : L’avvio delle indagini per un possibile stato di accusa verso il presidente Usa mette sotto pressione i listini. Oggi occhi ancora puntati sul tema dazi e sui dati macroeconomici europei.