Tlc | Bassanini | ‘su rete unica cosa migliore unire risorse di tutti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Milano, 12 nov. (Adnkronos) – Sul progetto di integrazione dellain fibra di Open Fiber e Tim “occorre la disponibilità dei vari interlocutori e il rispetto di alcune condizioni imposte dalle regole europee e italiane in materia di concentrazione. Se sarà possibile trovare una soluzione che metta d’accordo i vari attori di questa partita, che sono numerosi, e se sarà possibile trovare una soluzione nel rispetto delle regole, sarà unabuona per il Paese”. Lo ha detto Franco, presidente di Open Fiber, a margine di un convegno organizzato da Financecommunity Week e Vitale a Milano.“La competizione infrastrutturale è positiva, ma crea anche il rischio di duplicazione degli investimenti. Se vogliamo offrire al Paese una infrastruttura competitiva come quella degli altri Paesi al più presto, laè mettere a fattor comune le ...