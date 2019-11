Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 12 novembre 2019) In un episodio della nuova stagione di una meravigliosa serie tv, Il metodo Kominsky, Michael Douglas e la sua compagna guardano il nuovo film di Martin Scorsese su un dvd prestato da un vicino di casa. Un gioco.Il film è The Irishman, è prodotto dacosìla serie tv e, prima ancora di uscire, viene presentatoil film da vedere. Lo conferma una strategia di lancio che ha scatenato uno scontro senza precedenti con gli esercenti diUsa.La piattaforma in streaming è accusata di aver fatto uscire il film solo in pochee appena tre settimane prima di renderlo disponibile in streaming, il 27 novembre.Uno scontro che ha ricordato quello andato in scena al Festival di Cannes due anni fa e l’anno scorso in Italia per l’uscita dei film Roma di Alfonso Cuarón e Sulla mia pelle di Alessio Cremonini, entrambi in ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: “The Irishman” come un trailer: il cinema nelle sale secondo Netflix - HuffPostItalia : “The Irishman” come un trailer: il cinema nelle sale secondo Netflix - badtasteit : #BruceCampbell 'Martin Scorsese? Dice delle fesserie, The Irishman ha più effetti speciali di un film Marvel!'… -