Terremoto nel cuore dell’Europa | paura a Strasburgo | epicentro nella città al confine tra

Terremoto Francia - nel 1909 un sisma M. 6.2 colpì la Provenza : 46 morti - oltre 250 feriti - 2.000 edifici danneggiati : Il forte Terremoto che ieri ha colpito il sud della Francia ha fatto ripensare al potente sisma che si è verificato in Provenza nel lontano 1909. L’11 giugno di quell’anno, infatti, il Terremoto di Lambesc ha provocato un bilancio umano drammatico: 46 morti e oltre 250 feriti. Quel sisma, che ha interamente distrutto il comune di Lambesc, ha avuto una magnitudo stimata di 6.2 sulla scala Richter e rimane la catastrofe sismica più mortale da più ...

C’è stato un Terremoto nel sud-est della Francia : ci sono quattro feriti : Oggi, poco prima di mezzogiorno, c’è stato un forte terremoto vicino a Montélimar, nel dipartimento della Drôme nel sud-est della Francia: ci sono quattro feriti, uno dei quali è in gravi condizioni a causa della caduta da un’impalcatura. Le scosse

Un'intensa scossa di terremoto di 5M è stata registra poco fa alle 11.52 ora italiana nella Francia Meridionale tra Lione e Marsiglia con epicentro vicino a Montélimar ed una profondità di 11km. La scossa...

Violento Terremoto nel Sud della Francia - magnitudo 5.0 : crolli e danni - paura al confine con l’Italia : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la Francia meridionale alle 11:53 di stamattina. L’epicentro si è verificato nei pressi di Montélimar. La scossa è stata distintamente avvertita a Nîmes, Grenoble, Montpellier e Marsiglia. Si temono gravi conseguenze per i crolli segnalati in molte località della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Violento terremoto nel Sud della Francia, ...

Una scossa di Terremoto di magnitudo 2,9 si è verificata, la scorsa notte, nell'area della costa calabra sud orientale (Reggio di Calabria), ad una profondità di 32 chilometri. E' quanto segnala l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Alle ore 01:16 della scorsa notte è stata registrata dalla rete sismica nazionale dell'Ingv una scossa di Terremoto di magnitudo 2.3 ad una profondità di 8 km con epicentro nel comune di Vicchio del Mugello (Firenze). Dalle verifiche effettuate dalla Sala Operativa della Città Metropolitana di Firenze l'evento è stato avvertito dalla popolazione. Non sono stati segnalati danni.

Scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 nell'Aquilano - avvertita anche a Roma : È stata registrata poco dopo le 18.35. Epicentro a 5 km a sud est di Balsorano, in provincia dell'Aquila

Terremoto Marsica - sopralluoghi nelle scuole di molti Comuni : In conseguenza dei continui eventi sismici che, dalle scorse ore, stanno interessando l’Abruzzo e zone limitrofe al territorio ciociaro, l’Amministrazione provinciale Comunica in una nota di aver predisposto una serie di ispezioni visive negli edifici scolastici superiori. A tal proposito ha inviato una Comunicazione a tutti i sindaci dei Comuni nei quali insistono le strutture che ospitano gli istituti superiori di secondo grado ...

Terremoto in provincia de L’Aquila - almeno 70 scosse nella notte : “Sciame sismico imprevedibile” : Sono almeno 70 le scosse che si sono registrate dopo il Terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito il territorio al confine tra Lazio e Abruzzo ieri. L'ultima c'è stata questa mattina alle 11.43 di magnitudo 2.6. Alessandro Amato, dirigente di ricerca dell'Ingv: "Sciame sismico imprevedibile. Faglia diversa rispetto a quella di Amatrice, ma stesso meccanismo di movimento. Avvertita lontano perché più profonda".Continua a leggere

Una scossa Terremoto magnitudo 4.4 è stata registrata alle 01:26 UTC dal Centro Euro-Mediterraneo nel Mare Adriatico, al largo della Croazia. Il sisma è stato localizzato a 17 km sudest da Blato e 36 km ovest da Dubrovnik: la scossa è stata avvertita dagli abitanti, ma finora non sono giunte notizie di danni.

Terremoto - continua l'allerta in Valle Roveto - nella notte registrate altre scosse : L'Aquila - altre due scosse, dopo quella fortissima di magnitudo 4.4 alle ore 18.35, a Balsorano, sono state registrate in provincia dell'Aquila. Alle 0,19 la terra ha tremato ancora con magnitudo 3,5, mentre alle 0,32 con magnitudo 2. Nel paese abruzzese la paura è enorme. Oggi e domani, 8 e 9 novembre, le scuole resteranno chiuse. leggi tutto

Terremoto in tempo reale oggi - nuove scosse nella zona tra l’Aquila e Frosinone - sciame sismico avvertito anche a Roma - gente per strada e tanta paura : Una notte lunga da passare quella appena trascorsa in provincia dell’Aquila e anche in alcuni comuni nel Lazio. Dopo la forte scossa del tardo pomeriggio di ieri, di magnitudo 4.4, durante tutta la notte sono state registrati altri eventi sismici. In particolare un nuovo evento abbastanza significato è avvenuto subito dopo le 24 per esattezza alle 0,19. La scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata a pochi chilometri da ...

Terremoto a L'Aquila : altre tre scosse nella notte. Scuole chiuse - gente in strada nella Marsica : Terremoto, un'altra scossa, questa volta di magnitudo 3.5, è stata registrata in provincia delL'Aquila 19 minuti dopo la mezzanotte di giovedì. Stesso...

Terremoto - morti e feriti in Iran : scossa di magnitudo 5.9 nella notte : morti e feriti per il Terremoto che ha colpito nuovamente l'Iran: almeno cinque morti e più di 120 feriti causati dal sisma di magnitudo 5.9 sulla scala Richter registrato nella notte...