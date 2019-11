Terremoto Francia | nel 1909 un sisma M 6 2 colpì la Provenza | 46 morti | oltre 250

Terremoto in Francia : bloccati reattori nucleari [FOTO] : A seguito del Terremoto che si è verificato ieri nella valle del Rodano, i reattori della centrale nucleare di Cruas in Ardèche saranno fermati “nelle prossime ore” per un “controllo approfondito“: lo ha dichiarato il prefetto della Drôme, Hugues Moutouh citato da Le Figaro. “La soglia sismica di vibrazione ha innescato un allarme solo su uno dei cinque sensori presenti sul sito. Non è stato riscontrato alcun danno ...

Terremoto in Francia : bloccati 3 reattori della centrale nucleare di Cruas-Meysse : Non ha provocato “danni apparenti” agli edifici della centrale e l’impianto ha continuato a funzionare normalmente, ma quello che è avvenuto l’11 novembre è stato il Terremoto più forte avvenuto in Francia dal 2003. La scossa di magnitudo 5.4 si è sentita prima di mezzogiorno da Lione a Grenoble, da Marsiglia a Montpellier. Ha ferito 4 persone, di cui una in modo grave. E i tre reattori della centrale nucleare di ...

Terremoto in Francia - controlli in corso alle centrali nucleari dopo una scossa di magnitudo 5 : La scossa è stata avvertita fino al confine italiano. L'epicentro è stato localizzato presso il Comune di Montélimar. Ci sarebbero crolli e feriti, ma nessun danno alle centrali nucleari della zona, anche se i reattori 2,3 e 4 dello stabilimento di Cruas-Meysse saranno momentaneamente fermati per dei controlli.Continua a leggere

Terremoto Francia : “Sisma raro e importante”. Le Teil il comune più colpito da crolli e crepe : “È una catastrofe” [FOTO e VIDEO] : Dopo il Terremoto di magnitudo 5.4 che alle 11:53 ha colpito il sud della Francia, con epicentro vicino Montélimar, il comune di Le Teil risulta il più gravemente colpito (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo). Proprio qui, si sono registrati 3 feriti lievi mentre un uomo è rimasto gravemente ferito a Montélimar, dopo che l’impalcatura su cui si trovava è crollata a causa del sisma. Il sindaco di Le Teil, Olivier ...

Terremoto Francia - 4 feriti e almeno 200 case danneggiate : due campanili a rischio crollo [FOTO e VIDEO] : Un Terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito oggi nei pressi di Montélimar (dipartimento della Drôme), nel sud della Francia, ha indicato il Bureau centrale sismologique francese (BCSF) di Strasburgo, che ha classificato il sisma come “forte”. L’evento è durato circa una decina di secondi (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’epicentro del sisma, che si è verificato alle 11:53, è stato localizzato a 10km da ...

