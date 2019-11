Tennis | azzurri presenti in massa nella top100 del ranking Atp Italia terza dopo Francia

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Fognini e Berrettini fanno la storia! Due azzurri in ballo per le Finals : Fabio Fognini e Matteo Berrettini fanno la storia: mai era successo che in un Masters 1000 sul cemento due italiani raggiungessero i quarti di finale e mai era accaduto che due azzurri fossero in ballo per le ATP Finals di Londra. Un 2019 per il Tennis maschile italiano da ricordare perché i riscontri sono considerevoli e non da sottovalutare. Se il ligure è stato il primo a vincere un 1000 a Montecarlo, Berrettini è stato il primo a ...