Tennis - ATP Finals 2019 : Thiem vince un’epica battaglia con Djokovic. L’austriaco è in semifinale - per il serbo spareggio con Federer : Dominic Thiem è il primo semifinalista delle ATP Finals 2019. Dopo Roger Federer, l’austriaco batte anche Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-6 dopo due ore e cinquanta minuti di gioco. E’ stato un match incredibile, uno dei più belli di tutta la stagione, con Thiem che centra la sua prima semifinale della carriera al Masters. Per Novak Djokovic adesso ci sarà un attesissimo scontro diretto da dentro o fuori con ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Federer 3-4 - Atp Finals 2019 in DIRETTA : primo set ancora senza break - i due Tennisti sono lucidi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-4 Federer chiude il game con un ace. 40-15 Serve and volley di Federer, il passante di Berrettini è lungo di pochi centimetri. 30-15 Discesa a rete coraggiosa dell’elvetico che chiude con una difficile volèe morbida. 15-15 Dritto di Federer sul nastro, svizzero poco lucido. 15-0 Berrettini prova a spingere con il dritto ma non trova il campo. 3-3 Prima vincente per evitare ...

Tennis - azzurri presenti in massa nella top100 del ranking Atp. Italia terza dopo Francia e Spagna : Si è quasi conclusa la stagione Atp con grandi soddisfazioni per i Tennisti Italiani. Matteo Berrettini è approdato alle Finals in corso di svolgimento a Londra quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti, ultimo azzurro che era riuscito a qualificarsi. Il 23enne romano, però, è solo la punta di diamante di un movimento molto attivo e che ha superato la crisi di qualche anno fa. nella classifica Atp sono 8 gli Italiani presenti nella top ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Berrettini cerca l’impresa con Federer. Djokovic-Thiem può valere la semifinale : Seconda giornata di gioco per il “Gruppo Borg” alle ATP Finals 2019. Ad aprire il programma sono Matteo Berrettini e Roger Federer, in un match da dentro o fuori, mentre in serata toccherà a Novak Djokovic e Dominic Thiem, che possono anche già staccare il pass per la semifinale con un turno d’anticipo. Vendicare la sconfitta di Wimbledon e restare in corsa per la semifinale. Questi i due grandi obiettivi di un Matteo ...

Tennis - Ranking ATP (11 novembre 2019) : Novak Djokovic punta Rafael Nadal - otto azzurri nei primi cento : Alla vigilia delle Finals il Ranking mondiale ATP non vede cambiamenti tra i primi dieci: eventuali avvicendamenti si registreranno al termine del torneo di Londra, dove sono in palio punti pesanti. La sfida che genera maggior interesse, ovviamente, riguarda il numero uno, dove lo spagnolo Rafael Nadal mantiene appena 640 punti sul serbo Novak Djokovic. Top 12 ATP (Ranking all’11.11.2019) 1 Rafael Nadal (Spagna) 9585 2 Novak Djokovic ...

Tennis - ATP Finals 2019 : Djokovic è un rullo compressore. Berrettini sconfitto in due rapidi set : E’ durato poco più di un’ora l’esordio di Matteo Berrettini alle ATP Finals 2019. Il romano è stato sconfitto in due set da un Novak Djokovic perfetto, che ha superato l’azzurro in due rapidi set con il punteggio di 6-2 6-1. Una partita dominata dal numero due del mondo, con Berrettini che ha sofferto forse un po’ la pressione di questo incontro tanto atteso. Nel primo set Djokovic si porta avanti per 3-2 e nel ...

Il Tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals : Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto la terza edizione delle Next Gen ATP Finals di tennis, un torneo a cui partecipano i miglior otto Under-21 del ranking ATP. Sinner è nato a San Candido, in Trentino-Alto Adige, nell’agosto 2001 e

Tennis - ATP Finals 2019 : si comincia a Londra! Berrettini tenta l’impresa con Djokovic - in serata Federer sfida Thiem : Il grande giorno di Matteo Berrettini è arrivato. cominciano oggi le ATP Finals 2019 e il Tennista romano aprirà il torneo, affrontando Novak Djokovic. Subito una sfida di lusso per il numero otto del mondo, che ha riportato l’Italia al Masters quarantuno anni dopo Corrado Barazzutti. Un match che si prospetta difficilissimo per Berrettini, che cercherà l’impresa contro il serbo. Questo è anche il primo scontro in carriera tra il ...

Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals e sogna un posto tra i "grandi" del Tennis : Jannik Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals di Milano superando l'australiano Alex de Minaur, numero 18 della classifica ATP. Il 18enne azzurro, numero 95, succede così nell'albo d'oro al greco Stefanos Tsitsipas. Una vittoria netta quella del tennista azzurro che si è imposto per 4-2 4-1 4-2 (il punteggio nel torneo dedicato ai campioni di domani prevede i set "corti"). Un successo che corona una stagione di grande prestigio ...