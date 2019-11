Taranto | il racconto del disabile vittima della baby gang | “Io senza famiglia e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Vivo da solo e non ho una, molti in paese mi insultano perché sono omosessuale”. Èagghiacciante quello dell’uomo che per anni è stato perseguitato dalladi ragazzini arrestati questa mattina dai carabinieri di Sava, piccolo comune dell’entroterra Tarantino a pochissimi chilometri da Manduria, il paesino dove viveva Antonio Stano, 65enne che ha perso la vita e che veniva torturato da un’altra. Anche la nuova, come Stano, vive da solo e ha problemi psichici. Ai carabinieri che hanno indagato sulle violenze subite in questi anni, l’uomo ha offerto unraggelante. “Le donne – ha raccontato – mi hanno sempre rifiutato, poi sono andato fuori di testa. È stato il paese – ha sottolineato – che mi ha fatto deviare e poi sono stato con vari uomini”. È un accumulatore seriale di rifiuti che poi smaltisce tra l’isola ecologica e la sua stessa ...

