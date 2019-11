Tampon Tax | proposta per abbassare Iva sugli assorbenti al 10% Boldrini | ‘Azione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Un’azione bipartisan” per abolire latax: le donne della maggioranza hanno sottoscritto un emendamento al decreto legge sul fisco che chiede dil’Iva. Il documento, presentato in commissione Finanze alla Camera dal Partito Democratico, chiede in particolare di applicare su “prodotti sanitari e igienici femminili, qualii interni,igienici esterni, coppe e spugne mestruali l’aliquota del 10% dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) contro l’attuale 22%”. Fra queste c’è Laura: “Insieme ad altre 32 deputate di vari gruppi politici, sia di maggioranza che di opposizione, ho sottoscritto un emendamento che riduce dal 22 al 10% l’Iva sui prodotti sanitari e igienici femminili. Perché non sono beni di lusso ma una necessità! #NoTax“, ha commentato l’ex esponente Leu da ...

