Summit Ordine Medici-Ama | incontro estremamente proficuo

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – Si e’ svolto questa mattina, presso la sede dell’provinciale di Roma deiChirurghi e Odontoiatri, una tre tra il nuovo Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis, Michele Lepore, Responsabile del servizio prevenzione ambientale e il Presidente Omceo romano, Antonio Magi. L’dei, in quanto garante della salute dei cittadini, nel corso di quest’anno, prima dell’arrivo di Zaghis, aveva a piu’ riprese lanciato un allarme rifiuti per la Capitale, sottolineando il pericolo di un rischio igienico. Nel corso del colloquio Stefano Zaghis, a poco piu’ di un mese dalla sua nomina ai vertici dell’azienda, ha fatto il punto della situazione. In sostanza, ha spiegato l’AU di Ama, e’ iniziata una fase di rinnovo del parco mezzi dell’azienda, fase che si completera’ a giugno e ...

