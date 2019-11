Studente 15enne morto per overdose | nei guai la madre | “Lei gli ha dato farmaci e droga”

Castelfranco Veneto - si accascia durante l’ora di ginnastica a scuola : muore Studente 15enne : La tragedia all'istituto "Barsanti" di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Per il giovane ragazzo di origini indiane Rathor Sukhraj che viveva con la famiglia a Riese Pio X, non c'è stato nulla da fare. Pare che il 15enne fosse già stato assistito dalle strutture sanitarie locali per patologie collegate ad una forma di epilessia.Continua a leggere