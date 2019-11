Stipendi non pagati | indagine EFL su un club di League Two

Ex Embraco - i lavoratori protestano all’Eicma di Milano : “La Ventures non ci paga gli Stipendi - è inaffidabile. Serve nuovo investitore” : “La Ventures non ci sta pagando lo stipendio. Si è dimostrata inaffidabile e chiediamo al Mise di trovare un nuovo investitore serio e di controllarlo per davvero”. È questo l’appello degli oltre 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri che oggi hanno protestato contro la Ventures fuori dall’Eicma di Milano. “Dopo 14 mesi di inattività la reindustrializzazione non ha prodotto nulla – racconta Daniele Barbuto della Fiom Cgil ...

Lorenzo Fioramonti moroso nei confronti dei Cinque Stelle : dal 2018 non versa parte del suo Stipendio : Lorenzo Fioramonti, il ministro della Pubblica Istruzione, è moroso nei confronti del Movimento 5 Stelle. Lo ha scoperto il Giornale, visitando Tirendiconto.it il portale su cui tutti gli eletti pentastellati sono tenuti a rendicontare le spese effettuate nell'esercizio del mandato e, soprattutto, a

Rieti - gli Stipendi non arrivano e la squadra non si allena : Situazione sempre più delicata anche in casa Rieti, si avvicina la nuova giornata valida per il campionato di Serie C ed un match potrebbe incredibilmente saltare. Il Rieti è in netta ripresa dopo i 10 punti nelle ultime quattro giornate ma adesso chiede della garanzie dal punto di vista economico per scendere in campo in vista della sfida di sabato alle 18.30 contro la Vibonese. La squadra non ha però ancora ricevuto gli stipendi ed in ...

Giuseppe Conte contro Matteo Renzi : "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Lui ha uno Stipendio consistente - ma..." : "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Giuseppe Conte, da Assisi, non porge l'altra guancia e anzi mena un colpo mortale a Matteo Renzi, che sulla carta è uno dei suoi "alleati". Tutti sanno che dopo la scissione dal Pd, il leader di Italia Viva ha di fatto il coltello dalla parte del manico e minaccia

Festa dei nonni - quanto vale il loro aiuto in casa : uno Stipendio da 2.250 euro al mese : Sono una risorsa inesauribile e insostituibile che vale oltre 2mila al mese, se volessimo calcolare uno salario mensile per il contributo che danno in famiglia (a calcolarlo è stato il portale "ProntoPro"). Oggi 2 ottobre è la loro Festa: tanti auguri nonni!Continua a leggere

Nove bimbi su dieci sono accuditi dai nonni. È ora di dare loro uno Stipendio? : Giocare sempre d'anticipoStabilire poche regole ma chiareDistinguere fra routine ed eventi specialiFarli sentire importantiSe la nonna cambia le regoleSe la nonna ti dice “Ma io facevo così”Nonni, spostamenti e “permessi” da chiedereSe i nonni sono troppo permissiviSe i nonni fingono di far rispettare le regoleChiudere un occhioDimentichiamoci Mary Poppins. In Italia l’86% dei bambini e ragazzi (fino a 13 anni) è accudito dai nonni (Dati Istat, ...