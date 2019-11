Stefano De Martino | «Sposare di nuovo Belén? Ho già dato | perseverare è diabolico»

“Mi mancherà…”. La voce spezzata dall’emozione. Stefano De Martino lo dice così - davanti a tutti : Un successo strepitoso quello di Stefano De Martino e del suo Stasera tutto è possibile. Il comedy show, quest’anno, ha avuto al suo timone il marito di Belen, che ha preso il posto di Amadeus, portando a casa grandissimi risultati. L’ex ballerino di Amici è stata una vera e propria rivelazione. È pur vero che lo abbiamo visto condurre anche altri programmi, come ad esempio Made in Sud, ma a Stasera tutto è possibile il suo gran talento è ...

Stefano De Martino non ci sarà un matrimonio bis con Belen : Alla fine non ci sarà un matrimonio bis e non saranno rinnovati i voti. Stefano De Martino con Belen Rodriguez ha “già dato” e ora preferisce godersi il ritrovato amore senza feste e senza fiori d’arancio per ribadire una passione che è riesplosa con tutta la sua forza. Il presentatore ospite in tv non ha dubbi: “Perseverare sarebbe diabolico”. E lei via social davanti alla tv replica: “Fiera di te sempre”. Si era parlato di nozze bis per ...

Stefano De Martino nega le seconde nozze con Belen Rodriguez : 'Perseverare è diabolico' : Nessun matrimonio bis all'orizzonte per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, non stanno per rinnovare i voti nuziali celebrati per la prima volta nel 2013. A smentire il rumor che impazza da mesi sul suo conto è stato lo stesso conduttore nel corso dell'intervista che ha rilasciato a "Che tempo che fa" ieri sera, domenica 10 novembre. Belen e Stefano non si risposano: la conferma ...

Stefano De Martino da Fazio : Amici è stata l'ultima occasione - mio padre era contrario : Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti dell'ultima puntata del programma di Fabio Fazio "Che Tempo che fa". Il ballerino e conduttore televisivo è apparso a suo agio seduto sulla poltrona inclinata di ventidue gradi, proprio come la stanza del suo programma "Tutto è possibile", dove attori e ospiti improvvisano scenette surreali. Tra una battuta e l'altra, Stefano De Martino ha ripercorso le fasi salienti della sua ascesa in tv, da ...

Belen Rodriguez - gaffe sexy con l’atleta a Tu si que vales. Poi chiede scusa a Stefano De Martino : «Non ti offendere» : Belen Rodriguez protagonista di una piccola gaffe Tu si que vales. E chissà come l’avra presa il marito Stefano De Martino. Nell’ultima puntata dello show del sabato di Canale 5 si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solelva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen ...

Stefano De Martino - Stasera Tutto è Possibile. Platinette : “A me dà noia” : Platinette critica Stasera Tutto è Possibile: le parole sullo show di Stefano De Martino Lunedì 11 novembre, in prima serata su Rai2, andrà in onda l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il comedy show di grande successo condotto dal bravissimo, oltre che bellissimo, Stefano De Martino. E proprio sul marito di Belen Rodriguez, Platinette ha voluto dire la sua tra le pagine del settimanale DiPiù Tv. L’ex giudice di Amici ...

