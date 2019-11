Spazio | Fraccaro | il settore “è di fondamentale importanza per l’Italia | da anni esercita

Spazio : Fraccaro e Massagili incontrano Saccoccia all’Asi : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro , insieme al Segretario del Comint (Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali e Aerospaziali) ammiraglio Carlo Massagli hanno incontrato oggi, nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana, il presidente Giorgio Saccoccia . L’Asi riferisce che il colloquio è servito a mettere a punto le missioni in programma e ...

Spazio - Fraccaro : “L’Asi è una colonna portante - sinergia con Governo” : “L’Agenzia spaziale italiana svolge un ruolo essenziale sul piano della ricerca scientifica e dello sviluppo del sistema-Paese. Il nostro obiettivo è rafforzare a livello internazionale il ruolo di primo piano dell’agenzia, che deve sempre di più diventare la colonna portante della leadership italiana nello Spazio . Per questo il Governo intende promuovere, anche in virtù della riforma della governance dello Spazio , la massima ...

Spazio - Fraccaro : “Per esplorazione della Luna useremo la tecnologia italiana” : “Il ruolo di leadership dell’Italia nel settore dello Spazio compie un ulteriore passo in avanti: e’ stata infatti siglata a Washington la dichiarazione congiunta di intenti tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana con la quale la cooperazione gia’ in essere viene ulteriormente estesa. Soprattutto si mette nero su bianco che nella prossima missione di sbarco degli astronauti sulla Luna , prevista nel 2024, la ...

Spazio : Fraccaro chiama Parmitano - ‘rilanceremo aeroSpazio’ (2) : (AdnKronos) – Il collegamento, avvenuto mentre AstroLuca era in orbita a circa 27mila km orari, è stato quindi l’occasione per fare il punto sul ruolo italiano nel settore. Parmitano ha ringraziato il sottosegretario esprimendo soddisfazione per la volontà di aumentare gli investimenti in aeroSpazio. ‘Apprezzo molto il sostegno e la vicinanza, l’Italia – ha detto Parmitano ‘ ha un potenziale immenso nel ...