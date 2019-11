Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019)trecolrino, mentre li riprende col cellulare. Lie li costringe a gettarsi nel fiume. È successo a Morbegno, in provincia di. Un uomo, a bordo della propria, si è imbattuto nei tree li ha inseguiti, spaventandoli. Due si sono gettati oltre l’argine dell’Adda, il terzo dalGanda. Il video ha fatto il giro dei social, suscitando molte polemiche. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del responsabile. Video Facebook/Rinaldo Sidoli L'articolotrecon la: glisidalper la paura proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Sondrio, insegue e terrorizza tre cervi con la moto: gli animali si buttano dal ponte per la paura - Noovyis : (Sondrio, insegue e terrorizza tre cervi con la moto: gli animali si buttano dal ponte per la paura) Playhitmusic - - gptrella : Dementi, cattivi -