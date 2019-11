Solinas ha un’idea per promuovere la Sardegna | costruire nuraghi in giro per il mondo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) “Vogliamo mantenere fortissimo questo legame identitario con gli emigrati e i loro familiari in Italia e all’estero attraverso le massime espressioni della cultura e dello sport nell’Isola: il nuraghe, la nostra casa più antica, il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari”. L’assessore della Regioneal Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Alessandra Zedda non ha dubbi in proposito. Il progetto “Casa”, che ha presentato insieme al presidente della Regione, Christian, ri-annoderà i fili con chiunque abbia abbandonato l’isola. Rinsalderà il rapporto con le terra dalla quale ci si è allontanati. Un progetto che prevede, con il supporto del Cagliari e della Dinamo, iniziative per consolidare “il senso di appartenenza dei nostri emigrati attraverso la storia e i successi del calcio e del basket”. Ma lo sport è solo uno degli ...

mikisugarfree : La giunta Solinas ha un’idea della Sardegna paragonabile solo a un souvenir kitsch. -