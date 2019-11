Soda caustica contro i bambini scuola materna | 51 feriti

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 12 novembre 2019) Cinquantuno persone sono rimaste ferite, 48 dei quali, dopo che un uomo si e' introdotto in unanel Sud-Ovest della Cina, e ha spruzzato loro addosso. Lo riferiscono su Weibo, il social network piu' utilizzato in Cina, le autorita' locali della citta' di Kaiyuan, nella provincia dello Yunnan, dove e' avvenuto l'attacco, lunedi' pomeriggio. Il sospettato e' un uomo di 23 anni, identificato con il cognome di Kong, entrato nelladopo avere scavalcato un muro di cinta e colpito i piccoli e tre insegnanti con il liquido corrosivo. L'uomo e' stato arrestato a meno di un'ora dall'aggressione, e secondo le autorita' locali all'origine del gesto ci sarebbe la mancanza di affetto familiare, a causa del divorzio dei suoi genitori quando era piccolo, unito a un desiderio di vendetta.Dei 51, tutti ricoverati in ospedale, due sono gravi, ma non ...

