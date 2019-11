Sistema di allerta meteo | scuole chiuse | gestione delle emergenze | ecco come sarà la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 12 novembre 2019) Emergenza: un termine col quale l’Italia negli ultimi decenni si è dovuto confrontare, spesso a fatica. Dal Terremoto dell’Aquila, a quello del 2016 in Centro Italia che distrusse alcuni tra i borghi più antichi e belliAmatrice, Accumoli, Norcia, passando per il maltempo. Fenomeni estremi che non danno tregua, in una situazione climatica che ha portato a modificare radicalmente l’approccio al. Alluvioni, esondazioni di fiumi e torrenti, piogge quasi tropicali o tempeste devastanti stanno diventando ormai usuali per il Bel Paese. E’ di questi giorni l’emergenza legata al Ciclone Mediterraneo che sta causando frane e allagamenti, con venti che sferzano oltre i 150 Km/h in Puglia e ben 170mm di pioggia in 12 ore in Calabria. Non solo: appena 15 giorni fa un’alluvione ha interessato la Liguria per la quale è stata disposta la richiesta dello stato di emergenza e nel 2018 sono ...

Barcellonameteo : Freddo eccezionale in Finlandia, allerta meteo per il grande gelo: CRONACHE METEO: nel 2011, il Servizio Meteorolog… - LaVoceRC : Allerta Meteo Reggio Calabria, riunione urgente in Prefettura: mobilitato tutto il sistema di protezione civile - S… - LuceverdeRadio : ?#Stromboli - declassata l'allerta da Arancione ad #AllertaGialla Anche in questa fase il sistema di monitoraggio… -