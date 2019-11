“Siete delle poveracce” Furia Barbara D’Urso La diretta si accende e lei non riesce a

Reggio Calabria - maestra delle elementari minaccia e picchia gli alunni : “Siete stupidi maiali” : È stata sospesa per un anno una maestra della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, per aver minacciato e percosso i suoi alluni. Il provvedimento è scattato al termine di una serie di indagini partite dai racconti che i bambini avevano fatto ai genitori, poi confermati dalle immagini riprese da telecamere posizionate in aula a sua insaputa: "La maestra è cattiva. Diceva che non gli importava se ci faceva ...