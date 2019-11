Siena | progettavano di far saltare la moschea di Colle Val d’Elsa | 12 indagati vicini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) L’intenzione era quella di farladiVal, in provincia di, sabotando le tubature del gas. Il piano è stato sventato dalla polizia di Firenze eche ha notato la presenza costante attorno l’edificio di un 60enne, ora uno dei 12per detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un’associazione con finalità eversiva nell’operazione coordinata dalla Dda. Gli agenti, insieme agli uomini della Digos, hanno perquisito casa, capannoni e uffici, nei comuni di Sovicille e Poggibonsi e nel centro di, di proprietà degli, tutti presunti appartenenti ad ambienti di estrema destra: da quanto appreso dalla forze dell’ordine, durante i controlli sarebbe stato trovato dell’esplosivo e dei residuati bellici, così come armi, alcune delle quali regolarmente dichiarate. Tanto da richiedere ...

