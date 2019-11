Siena | blitz di polizia contro associazione eversiva di estrema destra | 12 indagati

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) L'operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, a seguito di alcune intercettazioni che avrebbero portato alla luce la volontà di un gruppo di estremisti didi passare all'azione con le armi per costituire di un'con finalità

MarcoCapoccetti : RT @valibona44: A Siena e in altre città della Toscana in corso +++'Blitz contro gli estremisti di destra. 'Armati per costituire un'associ… - toscanamedianew : Odio razziale, blitz contro estremisti di destra - Blitiri1 : RT @qn_lanazione: +++ ULTIM'ORA +++ Blitz contro gli estremisti di destra. 'Armati per costituire un'associazione eversiva' #Siena #Firenze… -