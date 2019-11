Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 novembre 2019) Un piccolo passo verso la verità, a 18dalla morte. Mercoledì è il giorno dell’udienzaper 3 carabinieri e due famigliari di uno di loro, sotto inchiesta per l’omicidio di, la studentessa discomparsa e poi trovata morta in un boschetto. Il giudice dovrà decidere la sorte processuale del maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di, della moglie Anna Maria, del figlio Marco, del maresciallo Vincenzo Quatrale e dell’appuntato Francesco Suprano. Mottola, i suoi familiari e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio. Per Quatrale inoltre si ipotizza anche l’istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, mentre l’appuntato Francesco Suprano deve rispondere di favoreggiamento. “Si arriva a questa udienza dopo che per due volte ci siamo opposti a delle richieste di archiviazione: ora ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Serena Mollicone, a 18 anni dall’omicidio di Arce è il momento dell’udienza preliminare: in 5 a rischio processo, tre… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: Serena Mollicone, a 18 anni dall’omicidio di Arce è il momento dell’udienza preliminare: in 5 a rischio processo, tre… - fattoquotidiano : Serena Mollicone, a 18 anni dall’omicidio di Arce è il momento dell’udienza preliminare: in 5 a rischio processo, t… -