Serena Grandi | Con Gianni Morandi storia bellissima Mi ha fatto sentire una

Serena Grandi - rapina in casa : ‘Trafugate le ceneri dei miei genitori’ : Un weekend movimentato per Serena Grandi. L’attrice ha ricevuto in data 8 novembre la visita decisamente poco gradita dei ladri nella sua abitazione a Rimini. Su Instagram la Grandi racconta l’accaduto e invoca l’intervento di Matteo Salvini: “Sono venuti i ladri ieri, mi hanno sfondato la casa […] Continuo a dire, caro Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa. Specialmente a Rimini”. View this ...

Ladri svaligiano la casa di Serena Grandi - lei fa appello a Salvini : "Qua servono le ruspe" : I malviventi hanno messo a soqquadro la casa ed hanno rubato le generi dei genitori dell'attrice custodite in casa

Serena Grandi vittima di furto : lo sfogo e la rabbia dell’attrice : Dopo essersi raccontata ai microfoni del programma televisivo La vita in diretta e aver ripercorso carriera e vita privata insieme a Lorella Cuccarini, la giornata di Serena Grandi ha preso una piega decisamente poco piacevole. Infatti, una volta conclusa l’intervista negli studi Rai, l’attrice ha fatto rientro nella sua abitazione nel centro di Rimini e lì ha scoperto quello che nessuno mai vorrebbe che accadesse: porta forzata e ...

Serena Grandi si sfoga furiosa per un furto in casa : Fa notizia quanto riportato dall'attrice Serena Grandi tra le sue ultime Instagram stories. L'artista è apparsa in un nuovo video, pubblicato sul suo profilo Instagram, che la immortala mentre rivela ai suoi follower cosa le è accaduto di spiacevole. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confidato ai suoi fedeli sostenitori e non di aver subito un furto nella sua casa, dove risiede a Rimini. E nel videofilmato di denuncia in questione, ...

Gianni Morandi : Serena Grandi fa una clamorosa rivelazione : Gianni Morandi, Serena Grandi confessa: “Il mio cuore batteva per lui” Serena Grandi è uscita da un periodo difficile che è durato più di un anno e mezzo, a seguito di un tumore al seno per cui continua a curarsi attraverso dei controlli generali. La Grandi, intervistata dal settimanale DiPiù, però, ha fatto una clamorosa rivelazione riguardante uno degli artisti più amati di sempre, ovvero Gianni Morandi. L’attrice ...

Ladri in casa di Serena Grandi : “Rubate anche le ceneri dei miei. Matteo Salvini - serve la ruspa” : Disavventura per Serena Grandi, vittima dei Ladri nella sua abitazione di Rimini, in zona Marina Centro. Con un video su Instagram, l’attrice si è sfogata, arrabbiatissima per il furto subito. Nella sua ira, ha lanciato pure un messaggio politico destinato a far discutere non poco: Sono venuti i Ladri ieri, mi hanno sfondato la casa. Continuo a dire, carwo Matteo: hai ragione, ci vuole la ruspa. Specialmente a Rimini. I Ladri ...

Ladri a casa di Serena Grandi - l’attrice si sfoga : “Salvini serve la ruspa” : Serena Grandi derubata: Ladri nella casa dell’attrice a Rimini Brutta disavventura per Serena Grandi. La nota attrice è stata vittima di un furto nella sua abitazione a Rimini, città dove è nata e cresciuta. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato tutto su Instagram dove, tra le varie storie, ha tirato in ballo pure […] L'articolo Ladri a casa di Serena Grandi, l’attrice si sfoga: “Salvini serve la ...

Serena Grandi - ladri in casa : trafugate pure le ceneri di papà. "Serve la ruspa - ha ragione Salvini" : “Serve la ruspa. Ha ragione Salvini. Voglio incontrarlo”: Serena Grandi è furiosa. I ladri, la notte scorsa, hanno svaligiato la sua abitazione di Rimini sfondando una porta blindata. "Quando sono rientrata a casa ho trovato tutto a soqquadro. Hanno trafugato persino le ceneri di mio padre e mia mad

Serena Grandi racconta la storia d’amore con Morandi : “Era passionale” : Serena Grandi e Gianni Morandi sono stati insieme Sono passati più di trent’anni dalla fine della storia d’amore tra Serena Grandi e Gianni Morandi. In un’intervista al settimanale Dipiù, rilasciata dopo aver combattuto con un tumore al seno, l’attrice ha confessato che il suo cuore sussulta ogni volta che vede Morandi in televisione. L’attrice e […] L'articolo Serena Grandi racconta la storia d’amore ...

“Stavo male”. Serena Grandi e la storia d’amore con il famoso cantante : solo ora vengono fuori tutti i particolari : Sono passati più di trent’anni, ma l’attrice Serena Grandi non ha proprio dimenticato quel suo grande amore. Il cantante Gianni Morandi le fece perdere completamente la testa ed ora la donna si è concessa ad un’intervista sul settimanale ‘DiPiù’ per svelare tutti i dettagli ed i retroscena di quell’incontro che le cambiò la vita. I due si conobbero per la prima volta negli anni ’70, ma la frequentazione vera e propria arrivò circa dieci anni ...

Vita in diretta - Cuccarini a Serena Grandi : “Mi hai portato fortuna” : Lorella Cuccarini parla del suo passato d’attrice con Serena Grandi a La Vita in diretta Serena Grandi è stata l’ospite d’onore della puntata di oggi a La Vita in diretta. L’attrice ha parlato della sua straordinaria carriera (dai film con Tinto Brass all’Oscar per La grande bellezza di Paolo Sorrentino), della sua famiglia e dei suoi sogni nel cassetto. Serena, però, è legata a Lorella Cuccarini per un motivo ...

Serena Grandi : "Da bambina fui molestata da un prete" : Nel corso di Mattino Cinque, il programma di infotainment condotto da Federica Panicucci, l'attrice Serena Grandi ha rivelato che da bambina era stata molestata da un prete della sua parrocchia: “Stavamo facendo catechismo, c’era preparazione per la comunione. Eravamo io e questa amichetta e lui insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche dopo il catechismo, ci prendeva dalla testa…. ci prendeva per mano, ci accarezzava.Dopo parecchi anni ...

Serena Grandi denuncia : «Molestata da un prete - da piccola costringeva me e una mia amichetta a baciarci» : Serena Grandi denuncia di essere stata vittima di molestie da parte di un prete. Ospite di Mattino 5, l’attrice ricorda un episodio della sua infanzia che l’ha segnata per sempre: «L’età era circa di 7 o 8 anni, noi stavamo facendo catechismo, c’era questa preparazione. Eravamo io e questa amichetta e il prete insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche al di fuori dal catechismo, ci prendeva dalla testa e ci costringeva a baciarci, ci ...

Serena Grandi : “Molestata da un prete quando ero bambina - accarezzava me e un’amichetta” : Nel passato di Serena Grandi di nasconde un evento ingombrante e traumatico, uno di quelli in grado di modificare il corso della vita di una bambina. Ospite di Federica Panicucci a Mattino5, l’attrice ha raccontato di essere stata molestata da un prete quando era giovanissima. Avrebbe conosciuto l’ecclesiastico in questione durante il periodo del catechismo, quando aveva 7 o 8 anni. Quei giorni sono rimasti marchiati a fuoco nella ...