Segre al Quirinale meglio no

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 12 novembre 2019) Reduce da una domenica pomeriggio televisiva e barricadera con gli operai dell’Ilva, ieri a Milano Lucia Annunziata ha cambiato tastiera ma non registro (la lotta dura senza paura è tornata di moda) e ha lanciato la proposta di candidare Lilianaalla presidenza della Repubblica. E se perdonabi

Quirinale : #Mattarella: se a una signora anziana che non ha mai fatto male alcuno, ma che il male lo ha subito da bambina in f… - PLANETHOTEL_NET : RT @marioricciard18: Uscendo per due minuti dalla bolla in cui vivono, i sostenitori della candidatura della senatrice #Segre alla Presiden… - Fabrizio_Elia : RT @marioricciard18: Uscendo per due minuti dalla bolla in cui vivono, i sostenitori della candidatura della senatrice #Segre alla Presiden… -